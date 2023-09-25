匯豐投信：避險情緒升溫 布局債券取得先機

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在過去一段時間，全球通膨升溫，促使各國央行大幅收緊貨幣政策，到目前為止，經濟放緩的步伐較預期緩慢。從微觀角度來看，企業透過提升價格，或增加銷量來增加收入，從而抵消不斷上升的成本壓力。

匯豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安指出，雖然本次聯準會利率決議暫停升息，但由於美國經濟表現強勁，因此官員不排除今年仍有升息的空間，市場價格也反映了仍有升息1-2碼的可能性。債券殖利率向上攀升，這意味著此時投資人進場投資，可獲得更高的收益率以及新投資機會。

蔣智安說明，在經濟緊縮期間，通常與經濟活動高峰同時發生，這意味增長率仍然為正但放緩。典型的周期後段經濟過熱，產能受到限制，勞動力緊張，導致通膨壓力上升，貨幣政策收緊。在此時期，投資者會優先考慮投資於安全性和穩定性。

在隨著市場在希望實現軟著陸與憂慮出現經濟衰退之間搖擺不定，現今的債券為面對這個兩難局面的投資者提供明智的選擇。固定收益將發揮提供穩定性及分散風險的作用。

資產市場方面，整個信貸市場的整體收益率均見吸引力，包括美國的投資級別及高收益債券。對於長期投資者來說，當前的收益率水準為債券帶來下行緩衝。政府債券及企業債券之間的利差，近來亦已收窄至接近長期平均水位，反映投資者預期基準利率將維持在高位一段較長時間，但盈利前景卻會保持強韌。

蔣智安說，事實上，高收益債券的價值可與股票作比較。與股票的盈利收益率及股息率相比，高收益債券目前提供的收益率，正處於10年來最具吸引力的水準。與股息收益相比，歐美高收益債券能夠提供更高的收益潛力。

以匯豐環球高入息債券基金為例，其投資組合囊括了歐、美與新興市場各大經濟體、各種信用評級的債券，既可參與新興市場與美國債券的配息、同時亦不會錯過歐洲債券高利差收斂後的價差機會，加上因為充分分散投資區域與幣別，更規避了單一區域經濟風險。