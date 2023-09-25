薪資、通膨增速 日股重返近30年高點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日股第三季及今年以來漲幅持續領先全球主要股市，弱勢日圓推動的企業獲利成長，薪資上漲與通膨溫和增長，實質推動日本經濟走出通縮，日本央行行長植田和男亦表示觀望調整負利率政策，顯示「失落30年」已成為過去式，日股強勢挑戰歷史新高，目前是極佳進場時機。

元大投信指出，日圓貶值帶動的企業獲利成長，以及薪資上漲所帶動的消費提升，有效推動日本走出通縮陰影，現在已看到2023年薪資成長幅度創30年來新高，通膨增速也回到1990年代初期水準，更重要是日本央行也公開表示立場，若薪資繼續上漲且確認升息後仍可實現2％通膨目標，將考慮調整負利率政策，象徵日本重返經濟成長正循環箭在弦上，日股可望正向反應。

根據日本全國公會組織-日本勞動組合聯合會統計，今年日本正式員工的平均加薪幅度3.58％，為30年來最高；而非正式員工、時薪打工人員等的時薪水準，平均加薪幅度也達到5.01％，為2015年來最佳。加薪激勵日本消費者信心，7月日本消費者信心指數優於市場預期，包括「就業環境」、「收入增長情況」等細項數據全面提升，反映消費者信心結構全面好轉。

高盛策略分析師預測，日本經濟將呈穩定成長，上調東證指數每股盈餘（EPS）年增率至雙位數增長，未來兩年也分別達8％和7％，最主要的推動力量來自日元兌美元維持弱勢，以及日本具有相對於全球其他市場的穩定基本面，通膨增溫與積極的政策，也將持續提振日股表現。

隨日本經濟成長展望轉佳，日本十年期國債殖利率自0.65％上升至0.72％，亦為2014年以來首次，利率上升有利銀行股未來債券再投資，以及放款利率的提升，銀行股成為近期東證交易所表現最好的類股之一，搭配出口製造業的獲利提升，成為兩大助攻日股攀高主力。

目前境內規模最大日股基金的「元大日本龍頭企業基金」，主要持股除了聚焦豐田（Toyota）、索尼（Sony）等製造業龍頭，也布局受惠日本經濟翻揚、貨幣正常化趨勢的大型金融股，據基金月報公開資料，8月已將日本三大金融集團-三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團、三井住友金融集團率先納入前十大持股。

元大投信表示，由於市場資金流入尚在起步階段，日股目前籌碼面相當集中，據東京證交所資料，外資與企業法人合計持有日股占比近半，個人投資（散戶）僅約17％，政策將持續一步引導個人投資資金進場。如日本首相岸田文雄推動的金融資產所得倍增計劃，鼓勵民眾「從儲蓄到投資」將存款轉向股市／基金投資。

再從股價淨值比角度來看，經過大漲後豐田股價淨值比僅1.22倍、日本銀行股平均股價淨值比僅0.7倍，相較於Apple 的45.62倍、Tesla 的16.84倍，日股投資價值可期，搭配日本企業獲利表現創新高，未來前景樂觀，投資人可透過日股基金積極參與日本股市行情。