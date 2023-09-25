大陸掀生成式AI熱 曝400萬人才缺口

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在中國大陸，人工智慧（AI）領域的人才短缺問題已開始顯現。原因是很多企業都在大力開發可自動編寫文章等的生成式AI，導致人才供應趕不上需求。據《日本經濟新聞》報導，中美對立造成兩國的人才交流減少，在這種背景下，中國大陸的人才缺口到2030年被認為將達到400萬人。華為正在大力開展高薪招聘年輕研究人員的活動，企業紛紛加緊培養人才。

報導引述總部位於上海的人才仲介公司MGA（Mango Assocights）人工智慧總監陳曉斌指出，不僅是互聯網大廠，初創企業、金融公司等也在招聘優秀的AI人才。據介紹，企業之間的人才爭奪戰也越來越激烈。陳曉斌説，有很多人收到多家公司的錄用通知，甚至花了幾個月接觸的候選人最後選了別家公司。

「到2030年人才缺口將達到400萬人」

報導稱，有大規模語言模型相關大廠工作經驗，且是碩士或博士學歷的30多歲頂級人才成為企業的重點爭奪目標。這些頂級人才的年薪行情為100萬元（人民幣，下同），在陳曉斌經手過的項目中，曾有人獲得過年薪300萬元以上的錄用通知。

背景原因是生成式AI掀起熱潮。在中國大陸，今年春季以來，以大型互聯網企業為中心，很多企業公佈了生成式AI的開發舉措。中國大陸政府也按照8月15日施行的生成式AI規定，開始頒發服務運營相關認可證。

8月31日，百度開始面向公眾提供自主開發的生成式AI「文心一言（ERNIE Bot）」。據稱，在最初的24小時內，AI回答了3342萬個問題。圖像識別系統企業商湯集團（SenseTime）也在當天上線了自己的生成式AI「商量」（Sense Chat）。

報導引述招聘網站獵聘的數據顯示，2023年1至6月「算法工程師」等AIGC（人工智慧生成內容）領域的招聘崗位增至去年同期的2.3倍。這些招聘崗位提供的平均年薪超過40萬元，遠遠高於純電動汽車（EV）等新能源汽車領域的約22萬元。

人才短缺現象今後似乎仍將持續。美國諮詢公司麥肯錫在2023年5月公佈的報告中預測稱，2030年中國大陸的AI人才缺口將達到400萬人。因為人才需求擴大到600萬人，是2022年的6倍，而供給卻只有200萬人。麥肯錫認為：「隨著出生率下降，大學生減少，將越來越難以確保AI人才」。

報導稱，中美政治對立也給中國大陸獲得AI人才的戰略投下了陰影。美國2022年10月宣佈禁止對中國大陸出口AI使用的尖端技術。2023年8月上旬又宣佈，將在AI等尖端領域限制投資。中國大陸政府也強調保護國家安全，嚴格限制「ChatGPT」等美國生成式AI的使用。

6月，美國微軟表示考慮將中國大陸的部分AI研究人員轉移到加拿大。目的是防止中國大陸國內爭奪人才。清華大學人工智慧研究院等2021年公佈的AI相關報告顯示，頂級AI研究人員在美國有1244人，佔到世界整體的6成以上。中國大陸有196人，排在第二，但與美國有巨大差距。

中國大陸的AI研究人員本來就有很多人是在美國留學和就職學到尖端技術後回國發展。不過，中美研究人員的交流也不斷減少，中國大陸利用美國技術今後可能會更加困難。

百度與大學合作培養人才

報導稱，有危機感的大陸企業正在致力於培養人才。百度與中國大陸各地的大學等合作，支持AI相關研究。百度首席技術官（CTO）王海峰2023年1月對中國大陸媒體表示，與各方面合作，累計培養了超過300萬名AI人才。

華為發起了AI等領域頂尖年輕研究人員的「天才少年」招聘計劃，甚至還提出過約200萬元的年薪，目前已獲得數百名人才。騰訊控股也在社交網站上線了面向青少年的AI和編程基礎講座。

即便如此，整個行業仍未能消除人才短缺的現象。從美國等獲得頂尖研究人員越來越難，如果廣泛人才的培養也一直跟不上需求，有可能持續面臨妨礙今後發展的風險。

中國大陸一直將AI作為重點領域的培育産業，與領先AI研究的美國不斷縮小差距。人才培養對於中美「AI主導權」的攻防走向也是一大關鍵。