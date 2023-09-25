前往主要內容
工商時報LOGO

《日股》逢低買進 日經晨收漲0.58%

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一日經225指數早盤收漲0.58%，報32,590.33點。東證一部指數晨收漲0.27%，報2382.79點。在美國聯準會和日本央行會議等重大風險事件結束後，投資人逢低買進受到重創的股票。

上周日經指數天天下跌，雖然因國定假日只有4天開盤，但單周仍然重挫3.37%，創下今年以來最差的表現。

野村證券策略師Maki Sawada表示，從上周的重挫反彈，是周一日股上漲的「重要因素」。此外，上周的重大央行事件並沒有造成市場劇烈波動，這讓投資人鬆了一口氣，今天一整天應可望給日經指數帶來支撐。

醫療保健股早盤上漲2.61%，是東證一部表現最佳的板塊，主要受到日經指數領頭羊第一三共（Daiichi Sankyo）大漲7.66%帶動。

該日本製藥大廠與阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）共同開發一款乳癌藥物，AZ在上周末宣布這項實驗性療法在後期試驗中減緩了乳癌的病程。

受上周五美國科技股上漲激勵，科技股反彈，晶片測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）漲3.43%，新創業投資大戶軟銀漲2.61%。

上周表現優於大盤的股票則遭到拋售，銀行股跌2.38%，船運股跌1.61%。日經指數跌幅排前五名的都是銀行股，以千葉銀行（ Chiba Bank）跌3.16%，跌幅最大。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資大賣聲中反手加碼「這2檔」航運股 不是長榮！

  2. 秋節前記得刷簿子！勞動部12筆蓄勢待發「集中這2天」

  3. 京元電、大聯大等14檔雙高一低股 多方買盤聚焦重心

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。