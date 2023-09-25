退休好生活》擬參選人未幫勞工加保 將處罰鍰

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【中國時報 林良齊】明年將舉行總統、副總統及立法委員選舉投票，勞動部勞工保險局提醒，經監察院許可設立政治獻金專戶的公職人員擬參選人，如有雇用從事競選活動工作人員，應依規定申報員工參加就業保險及勞工職業災害保險，並得自願參加勞工保險，以保障渠等工作及生活安全。

依照《就業保險法》及《勞工職業災害保險及保護法》規定，公職人員擬參選人只要雇用1名從事競選活動並獲致薪資報酬的工作人員，即為就保及職保的強制投保單位，應依規定於員工到職當日申報參加就保及職保，並得自願參加勞保，如未依規定辦理，則有相關罰鍰之適用。至於未支薪志工人員，則非屬加保對象。

勞保局說明，擬參選人如符合上開強制投保規定時，應以「總統／立法委員擬參選人○○○」為投保單位名稱，檢具監察院政治獻金開戶許可函影本等文件，為所雇員工辦理加保作業。如為現任公職人員競選連任者，得以原成立投保單位，為所雇用之員工申報加保，不須另成立新投保單位。

勞保局補充說明，所雇員工如辦理離職，雇主應於其離職當日申報退保。此外，考量受雇從事競選活動工作人員於投票日後，仍需協助候選人進行選後謝票及善後清理等相關事務，為保障渠等人員保險權益，勞動部已放寬前揭人員應退保期限之規定，由投票日起10日內雇主應辦理退保，調整為投票日起30日內為之。

勞保局呼籲，選舉期間擬參選人所雇員工經常在外進行相關競選活動，可能有較高的職災風險，擬參選人應於其到職當日申報加保，以落實保障員工權益。

勞保局提醒，若投保單位或雇主未依規定為所屬勞工辦理投保、退保手續者，將依就業保險法及職業災害保險及保護法處罰，後者將處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，應按次處罰，以及公布投保單位違規事項名譽罰。