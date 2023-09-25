中日韓啟動3國峰會議程 時隔4年再次舉行

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（中央社台北25日電）韓媒報導，中日韓外交部門今天起在韓國首爾舉行一系列雙邊和多邊會議，討論重啟三國領導人會議的有關事宜。這將是自2019年之後，三國領導人會議可望再次舉行。

韓聯社報導，韓國外交部部長助理鄭炳元、中國外交部部長助理農融和日本外務省外務審議官船越健裕將作為三國代表出席26日的三國高官會議（SOM）。在此之前，韓日和韓中代表將舉行雙邊磋商。

中日韓將透過此次協商，討論最早在今年內重啟停擺近4年的3國領導人會談。上一次3國峰會是2019年在中國成都舉行。韓國政府作為本屆峰會的輪值主席國，將向日本和中國提出三國合作構想「藍圖」，並爭取達成一致意見。

中國外交部發言人毛寧22日在例行記者會上，被問到有關中日韓峰會時說，中日韓是近鄰，也是重要合作夥伴，加強三國合作符合三方共同利益。中方重視中日韓合作，積極支持韓國擔任3國合作主席國。目前，三方正就舉行三國合作系列高級別會議進行溝通。

中國國家主席習近平23日與訪問中國、出席杭州亞運的韓國總理韓德洙（Han Duck-soo，另譯：韓悳洙）會面時，主動提及訪韓事宜，被視為希望改善兩國關係的正面信號。官員表示，三方峰會期間舉行的雙邊會談可能成為協商習近平訪韓的時機。

中日韓協商機制通常按照副部級高官會、外長會、領導人會的順序進行，因此預計3方還將協調日程早日舉行外長會。