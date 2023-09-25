搶台積電CoWos產能 輝達超微亞馬遜下急單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【記者曹再蔆、熊汝璽／台北採訪報導】半導體庫存調整之際，先進封裝成為市場當紅炸子雞，台積電CoWoS產能吃緊，積極擴產，傳出大客戶輝達、超微、亞馬遜急單湧現，台積電為此急找設備供應商，增購三成CoWoS機台。甚至帶動已切入中介層的聯電、日月光等業者，接單量同步翻倍，並傳出要漲價消息，凸顯當下AI市況持續發燒。

台積電董事長劉德音示：「這個CoWoS技術，在台積電已經有了15年，但是今天的需求突然增加，通常一年之內增加了三倍，所以這個短期之內是，我們盡量支持我們的客戶，沒有辦法100%，大概應該也有80%。」

晶圓代工龍頭台積電，CoWoS先進封裝產能塞爆，積極擴產之際，傳出大客戶輝達擴大AI晶片下單量，加上超微、亞馬遜等大廠急單湧現，台積電為此急找設備供應商，增購CoWoS機台，在既有的增產目標之外，設備訂單量再追加三成。

鈦昇業務處林處長：「因為整個AI的市場一直在增長，那我們看到不管是在設備或者在產能上面，看起來都是有比較大幅度的調整，這個看起來方向是確定的。」

據傳台積電，這回尋求辛耘、萬潤、弘塑、鈦昇等設備廠協助，要求擴大增援CoWoS機台，預計明年上半年完成交機及裝機。

而台積電目前CoWoS月產能約1.2萬片，先前啟動擴產後，如今再追加設備進駐，可望使得月產能達2.5萬片以上，甚至朝3萬片靠攏。

路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝：「包括這個國內的晶圓代工龍頭，在它之前的法說會，或股東會上面其實都提到了，這塊的需求看到是很強勁，不論是在設備業，不論是國內或是國外的廠商，或者是在中間當中的中介層，產能的需求也必須要增加，當供需失衡，這個供給遠小於需求的時候，其實廠商這邊確實是比較有議價能力。」

台積電產能擴增，帶動已切入CoWoS先進封裝中介層供應鏈的聯電、日月光等廠商，接單量同步翻倍，並傳出要漲價消息，針對相關傳聞，台積電與設備廠、封裝廠，不對客戶訂單動態評論，但不難看出AI帶來強勁營運動能。

路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝：「我們認為AI未來還有很多年的向上循環可以期待，在短期之內會有預期拉高很多之後，反應在這樣的市場，不論是股價上面，各個供應鏈的股價上面，或許可能有反應過高未來的預期，所以短期可能會有一些震盪，或者是有一些拉回修正，都是很健康很正常的。」

路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝分析，在全球經濟一片混沌未明的情況之下，科技業靠著5G、AI題材殺出重圍，成為未來幾年牽絆投資決策的關鍵因素。