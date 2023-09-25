囤房稅2.0僅16年就把造價吃光光！建商龍頭喊話：不應課懲罰稅

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行政院院會上周火速通過囤房稅2.0版，對於未售餘屋的建商，可謂首當其衝！強烈反彈。中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全和台北市不動產開發公會理事長陳勝宏今（25）日聯袂出席炮轟，囤房稅2.0「僅16年就把1棟房子的造價，全部吃光光！？」簡直就是財產被充公、沒收！建商龍頭喊話：不應課懲罰稅。

立法院日前開議，囤房稅的修法即將討論。台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏認為，起造人是新建房屋的生產者，待售餘屋是存貨不是囤貨，行政院草案卻對剛拿到使用執照的新屋就開始課徵囤房重稅，讓建築業覺得非常不合理。

陳勝宏說，建築業面臨缺工缺料未見舒緩、實施房地合一2.0、土融要求18個月內一定要動工、央行兩年多來連續祭出五波信用管制等重拳，已讓建築業經營環境艱辛。今年7月1日平均地權條例修法上路，又進一步限制私法人購屋、對預售案嚴管，更是雪上加霜。平均地權條例是要引導建商朝向先建後售，但先建後售必遭囤房稅重稅打壓，多方夾殺之下，建築業真的不知道該怎麼做。

陳勝宏以臺北市為例，112年7月1日後的房屋構造單價雖然是實際造價四成，但乘上路段率後就可能超過實際造價，以草案4.8％最高稅率核課房屋稅，等於繳房屋稅約16年，財產已形同沒收【100÷(100＊40％＊320％＊4.8％) =16.28年】，這時都尚未到達更新重建年期。

公會曾邀請相關財稅、法律、地政專家舉行兩次座談會，對於囤房稅提出「起造人不應與購買囤積者課徵同樣之最高稅率」、「稅基、稅率雙漲，將產生刨根效果」、「草案雖給予2年銷售期，但是領得使用執照即已開始課徵囤房稅，銷售期缺乏實益」、「起造人新建之商工用途房屋同屬存貨性質商品，倘逕課囤房重稅率，缺乏合理性」、「待售期2年過短，於巿場不景氣或政策因素下尤烈」、「 就起造人囤房稅率宜由中央統一制定」等六項看法，認為即使要課，也要公平合理。

陳勝宏建議，起造人待售期2年內課徵1.5％稅率；待售期在2至5年課徵2％稅率；5年以上就一般稅率課徵，以減少對建築業衝擊，也避免轉嫁至房價。

公會建議，取得使照後前2年稅率應1.5％，2~5年內為2％，5年以上則就一般稅率來課徵，即2~4.8％。