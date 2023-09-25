國民年金15年大限倒數 「雙年金」門檻曝光

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【旺得富理財網 王順泉】「國民年金」簡稱「國保」，是政府在97年10月1日開辦的社會保險制度，主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」3大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」2種一次性給付保障。

不過，國民年金立法之初，即設有15年的「落日條款」。

國民年金法第7條規定：

未滿65歲國民，在國內設有戶籍而有下列情形之一者，除應參加或已參加相關社會保險者外，應參加本保險為被保險人：

一、年滿25歲，且未領取相關社會保險老年給付。

二、本法施行前，領取相關社會保險老年給付之年資合計未達15年或一次領取之相關社會保險老年給付總額未達新臺幣50萬元。但所領取勞工保險老年給付之年資或金額不列入計算。

三、本法施行後15年內，領取相關社會保險老年給付之年資合計未達15年或一次領取之勞工保險及其他社會保險老年給付總額未達新臺幣50萬元。但勞工保險年金制度實施前，所領取勞工保險老年給付之年資或金額不列入計算。

今年為112年，10月開始、也就是下周中秋連假過後，剛好是國民年金上路屆滿15年，「落日條款」也將到期。自10月1日起，已經領勞保老年給付者，不論年資及金額多寡，都不能再參加國保了。

97年國保開辦時，勞保年金化尚未通過立法，勞保各項給付都是一次領，雖然國保納保對象為未參加其他社會保險者，但是考量勞保一次領保障有限，因此在國民年金法第7條訂有2項例外情形，讓已領取勞保老年給付、但金額不多的勞工，有機會再加入國保。

隨著勞保老年給付選擇按月領的比例越來越高，領取「勞保+國保雙年金」的退休勞工也越來越多。勞保局表示，落日條款屆期，但勞工不用擔心，因為勞保年資即使未滿15年以上，只要與國保年資併計滿15年，就可以領雙年金。