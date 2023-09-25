勞保年金請領時間超重要！達人曝提早4天 退休金多拿逾2萬

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【旺得富理財網 李宗莉】勞保年金月領的時間點很重要，什麼時間點提出請領最有利？一般人常會選在生日過後提出申請，但達人以實際案例試算，發現若在生日前，提早4天申請，反而可多入手1個月年金，將近2.2萬元輕鬆入袋，等於勞保局免費送你1趟輕旅行。

勞保達人張秘書《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道分享，勞保年金採申請制，自離職退保的隔日才符合資格，符合資格者按月發給，隔月入帳直到申請人死亡當月截止，因此，從死的法條中找出活用辦法，選擇最佳時機出手請領，就能多拿1筆退休養老金。

她從勞保規定，挖出藏在其中的奧秘，勞保年金核發規定是，申請手續完備經審查應予發給者，申請自當月起按月發給，每月應發給的年金給付，於次月底前匯入本人名義的國內金融帳戶，若退保為當月的最後1天，則由申請的次月開始發給。

帶入實際案例就能清楚了解，小聰民國51年9/1生，今年到9/1年滿61歲想請領勞保年金，其最高5年的平均薪資為4.58萬元，但因提前4年請領，得扣除16%（提前1年扣4%），一般人多會選在生日過後退保請領，但這樣作真的划算嗎？

若在9/1退保、9/2請領，以年資36年又160天計算，其中36年沒有問題，160天相當5個月又10天，由於規定不足1個月者以1個月計算，因此等於6個月年資；而年資不足1年者，則以加保月數按比例計算，也就是6個月除以12個月等於0.5年，因此小聰真正年資共計36.5年。張秘書從2種情況試算結果如下。

情況1：9/1退保、9/2送件申請，4.58萬元x36.5年年資x替代率1.55%x84%(提早4年請領的16%得扣除)=2萬1,766元。

情況2：請領時間提早4天，8/28退保，8/29送件申請，雖然年資同為36.5年，計算公式也是一樣，得到的給付金額也相同，但因8月就提出申請，所以9月底就能收到給付款。反之，若9月才提出申請，就要等10月底才能領到。

提早4天請領，反而可以多領到1個月年金，以多出金額近2.2萬元來看，張秘書表示，已經足夠1次輕旅行，且是由勞保局買單，是不是很划算呢。