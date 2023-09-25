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蔡總統感謝教師付出 閣揆稱「0到22歲」都獲教育政策支持

  • 中時即時 林志成
蔡英文總統（左）今天出席112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，頒獎給師鐸獎得主、宜蘭縣員山國中教師陳淑華（右）。（教育部提供／林志成台北傳真）
蔡英文總統（左）今天出席112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，頒獎給師鐸獎得主、宜蘭縣員山國中教師陳淑華（右）。（教育部提供／林志成台北傳真）

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教育部今天在陽明山中山樓舉行112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，蔡英文總統感謝教師們努力付出，並鼓勵他們繼續發揮專業熱誠，創造更豐沛的學習成長能量；行政院長陳建仁則說，拉近公私立學校學雜費差距，就是要讓我們的下一代從0歲到22歲都能得到政府適性揚才教育政策的支持。

蔡英文表示，教育是偉大的志業，在這鼓勵多元發展的社會，老師透過適性揚才，培養更多元的人才，學生在不同領域有出色表現，老師在背後都付出很多心力。她認為，每位教師都有說不完的用心故事，感謝他們的努力付出。

陳建仁則說，9月28日就是教師節，他代表行政院感謝老師辛勞的付出，為台灣打下基礎。老師播下愛的種子，開出各式各樣的花朵，讓台灣充滿美麗、溫暖和光明。他告訴老師們，「有你們真好」、「有你們真棒」。

陳建仁透露，他媽媽過去長期從事幼兒教育，把小朋友當作自己小孩那樣照顧。有兩次，在家門口發現棄嬰，媽媽把他們當成自己小孩養大，之後並找到小孩的親生母親，獲得同意後，繼續帶領他們、教養他們。

陳建仁表示，人才是國家競爭力的根本，對於以知識經濟和數位產業作為發展主軸的台灣，教育尤其是施政的重中之重。隨著少子女化的人口變遷，協助家長養育兒女、栽培人才，一直是蔡英文總統上任後的努力目標。

陳建仁說，教育是影響一世紀的重要使命，因此政府賡續推動「0到6歲國家一起養」政策，近年來又拉近公私立學校學雜費差距，就是要讓我們的下一代從0歲到22歲，都能得到政府適性揚才教育政策的支持。

陳建仁說，大家熟知的「班班有冷氣」、「生生用平板」及「中央廚房以大帶小」等政策，除了冷氣機、平板載具及中央廚房等設備補助到位外，還搭配了校園整體電力系統改善與網路布建等工程，為的就是要讓下一代有更好的學習與生活環境。

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