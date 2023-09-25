去墾丁怎能不住海景民宿？6間墾丁海景住宿推薦

充滿南海島風情的墾丁是台灣人想逃離世俗的避風港，都來到墾丁了一定是要把海景一次看個夠，介紹6間在房間就能看到海景的民宿，每間都有屬於自己獨有的特色，下次去墾丁就安排來住吧。

聽著海聲迷路旅居

「聽著海聲迷路旅居」擁有海景第一排的美景，落地的拱門窗，直接面向漸層的大海，老闆特地在窗前放置舒適的沙發，提供客人們可以坐在上面，看著大海度過慵懶的午後時光，浴室是以純白色系搭配石頭地板與木製鏡子，每一間房型的浴缸都是面海，讓你就連洗澡都是種享受。

地址： 屏東縣恆春鎮萬里路25-3號946號

迷路小章魚小旅館

每次打開訂房網站總是被訂完的「迷路小章魚小旅館」，房間走舒適的白色調，從房間到浴室都有面海的窗戶，自然採光相當好，「迷路小章魚小旅館」入住都會附早餐，就直接在樓下的餐酒館用餐，餐點干貝筆管麵水波蛋、薯餅菲力牛網友們都很推薦，另外還有前菜和水果等，一定能讓你吃得心滿意足。

地址：屏東縣恆春鎮南灣路60號

View this post on Instagram

灣臥 wandering walls

曾被德國、義大利、瑞典、西班牙等國際建築網站報導過的「灣臥 wandering walls」，位於恆春半島西北邊的原始山稜上，前方有蔚藍的海洋，後面依靠著山群，環境優美舒適，「灣臥 wandering walls」外牆以流線型的弧牆設計，看起來就像是自由流動的線條，充滿寓意，頂樓預約制泳池可一望無際的欣賞日出與日落，如果是居住「天晴雙人房」、「丹池雙人房」房外則有私人泳池可享受。

地址：屏東縣恆春鎮崁頭路270號

View this post on Instagram

帆船石白旅居

「帆船石白旅居」被網友推薦CP值很高的民宿之一，價位不會高不可攀，卻有五星級般的海景在眼前，只要過一條街就是海邊，一旁還有超商，坐在浴缸泡澡可直接看到大海，景色相當好，而大部分房型陽台都有多一個浴池，很適合小朋友遊玩，建議大家可以選擇高樓層的房間，這樣景色比較不會被經過的車子遮蔽到。

地址：屏東縣恆春鎮船帆路666號

View this post on Instagram

日日旅海

「日日旅海」位在恆春台26線沿海公路上，遠遠就能看到一棟純白色的房子，共有12面大小不同的窗面向大海，民宿前方一大片草坪，光坐在這就能慵懶度過一下午，也可以跟民宿借手工單車，騎到鄰近的景點滿洲沙灘、興海漁港、​港口吊橋只需要10～15分鐘，最用心的是，每位入住的旅客都有迎賓點心，主打使用屏東在地食材製作的冰淇淋，從入住開始就填滿你的心。

地址：屏東縣滿州鄉興海路33號

View this post on Instagram

藍海晴天海景民宿

「藍海晴天海景民宿」位於墾丁後灣，最受歡迎的是4樓的海景雙人房，3面超搭窗戶面向大海，各個角度都能欣賞到海景，戶外露台還有雙人搖椅，傍晚吹著涼風跟好友或情人一起打發時間放鬆，一間房型只優待一位 幼稚園小班3歲以下的小朋友或寶寶，因無安全護欄設計，不管是大人還是小孩都要注意安全。

地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路122號

View this post on Instagram

作者／Bonnie Chang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。