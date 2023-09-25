28％上班族理財竟像「山道猴子」 近4成前段班存1千萬不是夢

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【旺得富理財網 王順泉】「山道猴子」的理財觀堪稱是一面殘酷的借鏡，主角在片中曾自豪的向朋友表示「你不理財，財不理你」，但實際上自己的理財操作卻是不斷借貸。yes123求職網日前調查，近5成（49.2％）上班族是每月薪水幾乎花光的「月光族」；而另外約5成每月薪水有盈餘的上班族，平均每個月可存9,138元。

yes123求職網調查顯示，87.1％的上班族表示，曾有過投資理財行動，選擇的投資理財工具，在可複選狀況下，依序有：「基金」佔70.2％、「股票」69.2％、「保險」51.8％，「銀行定存」48.6％、「外幣」35.3％。

其他投資工具還有「期貨」佔22.2％、「貴金屬」21.1％、「虛擬貨幣」18％，以及「房地產」16％、「債券」15.1％。

調查現階段財務狀況，近5成（49.2％）上班族屬於「月光族」，其中28.1％「需借貸度日」；另外21.1％則「還不用借貸度日」。每月薪水有盈餘的上班族約佔5成，平均每月可存9138元；每月能存到1萬元以上的上班族，僅37.6％。

專家表示，以5成上班族平均每月存下9,138元來看，如果選擇投入基金或股債配置，以穩健型投資標的年化報酬率約6%計算，30年下來可以滾到895萬元。如果是37.6%每月存到1萬元的人，同樣投資條件，30年下來可以滾出979.5萬元，距離1千萬只差20.5萬元。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，規劃退休金並不容易，不過如果慎選投資工具，透過長期複利效果，小錢也能變大錢，最重要的是理財觀念的建立：「收入先減去儲蓄，才是等於支出」。