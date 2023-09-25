北高雄透天推案稀少 銳揚高鐵商城今動土明年開賣

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北高雄大樓房價每坪已從40萬元起跳，透天建案則少有建商推出，銳揚建築團隊向國財署標得的地上權建案「銳揚高鐵商城」，25日動土，雖然基地距離高雄煉油廠舊址的台積電高雄廠很近，但，在房市未明朗之前，「銳揚高鐵商城」要等到明年5月才預售，店面型透天每棟2,588萬元，換算等於大樓80坪房價的70％左右。

「銳揚高鐵商城」25日由銳揚建築團隊董事長林聰麟、銳揚建設董事長侯嘉璋、以及高市議員李眉蓁等人動土，林聰麟指出，北高雄的大樓房價，每坪已從40萬元起跳，但，透天建案則相當少見，因此，今年5月以每坪19.34萬元，溢價8.87％，總價251億元標得的地上權建地1298.63坪，決定興建46戶透天宅。

林聰麟表示，「鋭揚台積商城」鄰近有左營區蓮池潭風景區及半屏山自然園區環抱，也靠近高鐵左營站的三鐵共構站，挾帶著高鐵左營站、台鐵新左營站與高捷紅線R16站的三鐵交會優勢，且鄰近國道10號，並可銜接國道1號鼎金交流道，以及國道3號，交通四通八達，緊密連結高雄都會核心路網。

「鋭揚台積商城」基地距離楠梓產業園區，大約10分鐘車程，他說，近期除了有近台積電園區的產業聚落優勢，在商圈機能上，也與左營新光三越相鄰，並近漢神巨蛋廣場，周邊又有左營大路商圈與哈囉市場。

林聰麟指出，銳揚建築團隊除了25日動土的「銳揚高鐵商城」，還有位於岡山的「銳揚米樂商城」、以及橋頭案，都規劃明年5月進場銷售，總銷合計約26億元。

銳揚建設董事長侯嘉璋表示，「銳揚高鐵商城」規劃46戶透天，樓地板面積80坪的店面型透天，每棟2,588萬元，換算等於每坪40萬元大樓80坪房價的70％左右。

他說，鋭揚過去已推出多個熱銷的地上權透天產品，包含「鋭揚傳家寶」及「鋭揚國寶」，此次推出的「銳揚高鐵商城」，由於具有市場差異性，對於想要在美術館特區購買50坪大樓買家，這樣的三代電梯大豪墅，將更具吸引力。