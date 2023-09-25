築間鼓勵員工瘋運動 今首辦3X3籃球鬥牛賽火熱開打

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餐飲業黑馬-築間餐飲集團，今年首度舉辦「3X3籃球鬥牛賽」，總獎金高達15萬元，吸引了100多名員工踴躍報名參加，今（25）日於台中大里國民暨兒童運動中心火熱開打！築間餐飲集團總經理周秀花到場為參賽的員工加油打氣，同時也擔任開球貴賓，為球賽揭開序幕。

築間首度舉辦的「3X3籃球鬥牛賽」，各品牌事業處無論是前勤營運單位，或是後勤總部單位基層員工、主管皆踴躍報名一較高下。築間為了讓賽事更具規模及公平性，特別邀請全明星運動會幕後專業團隊負責規劃、執行賽事並擔任賽事裁判。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，舉辦籃球賽事的目的就是要鼓勵員工們，平時工作閒暇時能利用時間從事各項運動，維持身心靈的健康，藉由運動競賽拉近跨部門、跨世代的距離，活絡團隊氣氛，培養團隊默契，產生正向的循環。

本次賽事總獎金高達15萬元，冠軍可獲得獎金5萬元、亞軍獎金3萬元、季軍獎金2萬元、殿軍獎金1萬元；敗部復活組，仍可獲得冠軍獎金2萬元、亞軍獎金1萬元。

這次賽事採個人報名，不分品牌事業處、部門單位採隨機分組，採小組積分賽制，即使被淘汰，也有機會參加敗部復活挑戰賽。

今日賽事從上午10點將持續到下午4點結束。比賽過程中，隊友彼此雖不熟識、也非平時的工作夥伴，但仍可看出員工為了爭取最高榮譽，只要一上場就使出渾身解數，爭取晉級機會，即使被淘汰仍積極討論下一場賽事的對策，想辦法在敗部復活賽中爭取晉級機會，堅持永不放棄的精神。

除了刺激的3X3籃球鬥牛賽事之外，現場還規劃了趣味競賽，將氣氛炒熱到最高點。

林楷傑表示，成立「ESG企業社會責任室」後，除了持續提升與精進集團人力發展、秉持「取之於社會，用之於社會」理念，長期投入社會公益、安心食品顧客滿意度等等，提倡企業社會責任與企業永續經營，從環境、社會到公司。

林楷傑說，這次的運動賽事中，感受到員工們這麼積極參與，更展現出團隊精神與默契，未來也會積極籌劃各項活動，鼓勵員工保持運動、重視身體健康，持續打造集團運動熱潮及更好的職場！

在薪資福利部分，築間的外場服務人員，平均薪資約在4萬元，高於主計處公佈餐飲業平均薪資36,113元；店主管更是上看5.2萬元起。

築間今年更實行一年四次調薪機會、主管一年兩次分潤；此外，疫後邊境開放，今年10月將首次舉辦泰國員工旅遊，慰勞員工們的辛苦。

林楷傑強調，築間不僅積極留住餐飲人才，更期盼吸引更多餐飲人才加入集團，持續打造、推動「幸福企業及幸福職場」為目標。