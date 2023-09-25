拳擊對練機器人誕生 北科大跨校造「易動拳靶」獲未來科技獎

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讓機器人陪練拳擊！北科大互動設計系助理教授韓秉軒與清大運動科學系教授邱文信、國北教大數資系教授周建興，合作「易動拳靶」，結合遭受型觸覺回饋及VR視覺回饋技術，可以模擬真人挨打的觸感及走位，榮獲國科會「2023未來科技獎」人文科技類肯定。

設計團隊發現拳擊訓練存在一些痛點，包括教練只能一對一培訓，無法同時照顧更多學員，實體對打也有機率受傷；目前市面上的拳擊系統，無法提供太複雜的打擊和腳步訓練組合，例如軌道型移動式拳靶雖可在固定軌道上進退，主要仍得靠人工來移動。

韓秉軒表示，「易動拳靶」是一款整合抗打擊和移動能力的替代實境機器人，利用遭受型觸覺回饋技術來提供拳擊手同時訓練打擊和步法，取代培訓員所需要的頻繁移動和輔助打擊訓練，降低人力負擔；與拳擊手視線平行的拳靶由水及空氣組成，觸感擬似真人。

北科大互動系碩士生林祺祐負責硬體設計和結構，為了讓拳靶每一次被擊打，都能回彈到直立的狀態，透過緩衝來減緩擊倒的力道，他花了二個月才找到合適的結構和避震器，以及相應的係數微調等訣竅。

另一位碩士生林佳慧負責軟體維護和參數調整，必須針對每一個場域去客製化，例如地板很光滑，要避免機器人跑得太快變暴衝；當地板不平整，就需要更大的動力參數才跑得動。

團隊指出，目前版本可讓拳擊教練透過平板，選擇不同模式來遠端操控機器人，能細緻微調速度、轉身角度和方向，同時藉由遊戲化設計，激勵選手進行更多訓練，其他人也看得到虛擬世界裡，雙方在擂台上對峙的狀況。

「2023未來科技獎」涵蓋淨零科技、AIoT智慧應用、生技新藥與醫材、人文科技四大領域，共吸引逾500件技術角逐，透過科學突破性與產業應用性二大審查標準，最終評選出80件關鍵指標技術。線上展10月6日上線，10月12日至14日於台灣創新技術博覽會（TIE Expo）實體展出所有得獎作品。