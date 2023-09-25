華友聯捐贈南警局警用偵防機車 支援治安維護工作

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南部品牌建商華友聯集團25日宣布捐贈18輛全新的宏佳騰電動警用偵防機車，給台南市政府警察局第二分局及第六分局，華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯今年來在台南市86特區推出MIHO、ONE-LIVE等新建案，在高雄市左營等地區也推出果貿2期「NeXT21」等多個建案，這次的捐贈是公司對社會的回饋，並以行動支持警察同仁的努力。

捐贈儀式25日上午在台南市政府交通大隊部前廣場舉行，包括台南市長黃偉哲、台南市政府警察局局長廖宗山、副局長李安淳、第二分局朱信憲、第六分局長許敏能、交通大隊長施衣峯等貴賓、以及華友聯開發總經理吳家德等人與會，宏佳騰董事長鍾杰霖也蒞臨現場，表達對台南市社會治安的強烈支持。

陸炤廷表示，此次以實際行動，展現與警察共同打擊犯罪的決心，捐贈18輛警用偵防機車，希望對台南市警察局能夠提供寶貴的支援，讓員警執法的行動力，更上一層樓，也是華友聯對台南市社會治安的支持，並代表著華友聯持續對台灣社會的貢獻，希望能夠讓台灣的社區變得更加安全，讓居民們更加安心。

他強調，華友聯集團自創業20年來，秉持善盡國民的經濟責任與社會責任，為求 企業持續成長，經營理念是「篤實力行，創新開展」，將企業利潤回饋社會，未來，將繼續履行企業社會責任，為台灣社會的進步而努力。

華友聯集團在企業責任的履行，早前曾舉辦多次慈善活動，在教育方面，除資助地方學校設施、捐贈高雄市立圖書館書籍；為了打造育兒優質環境，增加偏鄉育兒資源，更捐贈高雄市政府育兒資源車。在社會照顧方面，捐贈食物和物資給有需要的弱勢家庭；因應台灣人口老齡化，更無償提供建案店面，做為社區「關懷長照站」，除提供免費餐點以外，同時也是全齡照護場所，有護理人員駐點，提供民眾健康諮詢。在社區人文方面，捐助壽山動物園改建逾1,500 萬元，為動物保護及生命教育盡一份心力。