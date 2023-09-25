日本便當「米飯牽絲」讓食客上吐下瀉 專家揭盲點

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【中時新聞網 吳映璠】日本青森縣八戶市鐵路便當公司「吉田屋」的便當爆出「白飯會牽絲」，上百人食用後上吐下瀉，研判便當內檢出的金黃色葡萄球菌造成食物中毒。日本媒體進一步請專家檢驗民眾自備便當是否暗藏危機，專家特別警告，半熟煎蛋捲是NG品項，因為室溫下會繼續繁殖細菌，此外有些人會在便當裡放番茄，專家建議要先摘除蒂頭再放。

日本知名老牌鐵路便當「吉田屋」爆發大規模食物中毒事件，全日本各地區至少有300人出現上吐下瀉等食物中毒現象，受害民眾抱怨便當裡的白飯會「牽絲」，受影響的產品包括由鮭魚子、海膽、螃蟹等製成的11種海鮮便當，八戶市保健所23日研判，便當內檢出的金黃色葡萄球菌釀成食物中毒。

老牌便當爆出食物中毒引發食安疑慮，日本新潟放送（BSN）電視台進一步邀請專家檢視民眾的自製便當是否潛藏風險，發現有「驚人盲點」。

新潟市保健中心副主任堀澤千惠子檢視了電視台製作人的便當，裡頭菜色豐富，包括炸雞、花椰菜灑芝麻、玉子燒，以及看起來是飯後水果的整顆番茄。

堀澤千惠子看到便當裡還連著蒂頭的番茄時特別提醒，將番茄放進便當前應先將蒂頭摘除，她說細菌容易從番茄表面脫落，但蒂頭凹凸不平，容易卡細菌。

她看到便當裡的玉子燒時也特別指出，部分民眾會在便當裡放半熟玉子燒，半熟玉子燒潛藏沙門氏菌，細菌在室溫下會繼續繁殖，因此不建議讓半熟玉子燒當便當菜。

堀澤千惠子也提醒，將熱飯裝進便當裡時，也會導致其他涼拌菜變熱，讓細菌更容易傳播。她建議可以另外盛裝溫熱米飯，並在上頭放上冰袋，或是將做好的便當放進冰箱冷藏。

除了慎選菜色，堀澤千惠子強調，避免自備便當造成食物中毒的要點是，盛裝前徹底洗手及將便當盒洗乾淨，以避免汙染；讓便當冷卻、冷藏過後再攜帶；最後，食用前要充分加熱。

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