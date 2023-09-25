《傳產》進口蛋火燒 吳清德：應盡速明確規範

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【時報記者郭鴻慧台北報導】近來進口蛋與液蛋議題受到各界矚目，台灣精緻洗選蛋品協會吳清德理事長提出建議，希望產、官、學界能針對此次進口蛋議題，儘速檢討進口蛋的運輸方式、保存期限、產地標示等規定，若再次缺蛋危機時，國內廠商才能在明確的規範下為民眾提供令人安心的進口蛋產製品。

吳清德指出，進口蛋進入台灣時會先進行藥殘及必要檢查，檢疫不合格的蛋品會退運或銷毀，不符規定的蛋品不會進到國內市場販售。如果檢疫合格的進口蛋在出口國來源所示期限內，透過適當設計的回溫流程，重新清洗、篩選、包裝販售到通路或加工廠，如此層層把關，更能挑出運輸過程導致的裂殼蛋、變質蛋等問題。

同理，使用進口蛋製造的液蛋，若能依照食品良好衛生規範(GHP)準則，先經洗選再使用，多一道洗選廠把關，也是對國人的食安保障。另一方面，國內販售經洗選的進口蛋，包裝盒的製造日期為洗選日，有效日期則應依據出口國來源文件標示，不能依循國產蛋通用的一個月保存期限。

台灣精緻洗選蛋品協會會員由國內洗選蛋廠組成，採用日本、歐洲的專業洗選設備，吳清德說，原料殼蛋進入高階洗選機，經洗淨、低溫烘乾、紫外線殺菌、物理檢查(聲納、光照檢查等)、分級等過程，可將蛋殼清洗乾淨，並挑出內容或外觀異常的次級蛋，保證所有洗選蛋品維持在乾淨、清潔、安全的狀態供民眾食用。

此外，各大通路、超市貨架上的盒裝洗選蛋外殼皆噴印溯源碼，讓民眾可在政府溯源平台上查詢每顆蛋的來源牧場、洗選廠、飼養方式及製造日期，使生產環節更透明，提高民眾對洗選蛋品的信心。本協會會員致力提供國內民眾最高品質的洗選蛋品，也希望廣大民眾不要因為這次進口蛋事件失去對雞蛋的信心，畢竟雞蛋是最便宜也是最容易取得的優質蛋白質及便利食品。