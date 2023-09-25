最強海鮮吃到飽「島語自助餐」 9／27開訂 平日午餐1,490元、假日晚餐2,090元

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為強化在自助餐市場競爭力，「美食南霸天」漢來美食集團新創升級版「漢來海港自助餐廳」，並正式命名為「島語自助餐廳」，首店開在在南港軟體園區台北漢來大飯店內並將於10月7日正式營業。消費者最關心的餐期與餐價資訊正式在官網曝光，平日午餐1,490元、下午餐1,090元、晚餐1,790元，價格最高的是假日晚餐2,090元，漢來美食強調，「島語自助餐廳」訴求以中高價位即可享受頂級餐食與服務，「以高價值取代高價格」。

「島語自助餐廳」首波訂位將於9月27日上午11時準時開放，而漢來美食提前在9月20日起舉辦來美食APP饕客募集活動，活動開跑僅短短10分鐘，就創下1,000名會員搶先申請的盛況。累積至今（25）日，已突破萬人申請，全新品牌集客力不容小覷，試吃活動申請至9月27日截止，下載APP並註冊成為會員、填寫表單即有機會抽中搶先試吃名額。

「島語自助餐廳」是繼「漢來海港自助餐廳」之後，漢來美食集團旗下第二個自助餐品牌，餐廳定位主打「異國料理百匯」，豐富優質海鮮本是漢來美食的強項。漢來美食表示，自「漢來海港」升級的「島語」取餐檯上，鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現撈鮮魚生魚片每日都不會缺席。而美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞等肉，絕對能讓饕客眼睛一亮。「島語」並首創在Buffet餐廳導入餐酒搭配概念，強調「一島檯一款主題餐酒」，全面優化客人用餐體驗。

「島語自助餐廳」位於全新落成的台北漢來大飯店，坐落在南港軟體園區，緊臨南港展覽館及中信金融園區，從南港展覽館捷運站步行5分鐘即可抵達，交通便捷，商辦洽公及展覽期間人流量龐大，無論商務宴客或家庭聚會都相當適合。島語自助餐廳可容納280人，除了提供房客早餐之外，針對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期，而消費者最關心的餐期與餐價資訊也已正式在官網曝光，平日午餐1,490元、下午餐1,090元、晚餐1,790元，價格最高的則是假日晚餐，為2,090元。

漢來美食於台北漢來大飯店共開設有6間餐廳，包含3個全新品牌，當中最受矚目的莫過於被稱為「升級版漢來海港」的「島語自助餐廳」。以「提供美好用餐體驗的FINE DINING精緻餐飲」為此次全新品牌的核心概念，講究餐食、服務與氛圍三者平衡，以8座島嶼的姿態，透過料理人的技藝巧思和飲食思維，將各式當令食材轉化成一道道島檯上的美味。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】