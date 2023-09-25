從品牌到原料 外資美妝在陸投資風向改變

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美妝外資企業加碼投資大陸的風向開始有所轉變，從原先投資品牌商到如今投資上游的原料商。例如歐萊雅集團旗下的上海美次方投資22日宣佈對中國美妝原料公司杉海創新進行少數股權投資，具體投資金額未披露。

根據第一財經報導，早前美妝巨頭的併購投資一般集中在新興的同類美妝護膚品公司。國際巨頭瞄準一些已經在市場上具有一定知名度的本土品牌，將其收入囊中。但如今這些行業巨頭將目光放在了上游原料商的身上。

分析人士認為，過去美妝行業更偏行銷，但如今，玩家們發現最終想要走得更長久還是要靠產品力說話。這也意味著，在大陸一些企業在科技創新層面跑到了行業技術的前沿，靠實力獲得外資的關注與重視。

行業人士處指出，行業投融資風口發生轉變，早前新興的美妝品牌很容易拿到融資，但這兩年品牌方想要再融錢就很難。第三方廠商CVSource投中數據顯示，2019年國貨美妝的平均單筆融資金額曾高達3.37億元，但到了2023年，美妝品牌的融資數額僅為百萬元或千萬元級別。相反的是，業內的上游原料企業不斷傳出獲得投資的消息。

除了杉海創新，另一家本土企業也在最近獲得外資的青睞。江蘇創健醫療科技公司上周宣佈獲得B輪融資金額超過2億元（人民幣，下同）。此輪融資領投之一是路威凱騰，由L Capital和Catterton兩家私募股權基金合併而成。

而稍早，創健醫療已於2022年7月完成近2億元A輪融資，由資生堂旗下的資悅基金領投。當時資生堂方面表示，創健醫療是其成立專項基金後投資的第一個企業，耗資近億元，目的是部署醫學美容賽道。