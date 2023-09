好萊塢編劇、製片公司和串流媒體公司在24日表示,雙方已達成初步協議,有望結束長達數月的罷工。

知悉內情人士透露,由該份為期3年的最新協議內容來看,編劇在亟力爭取之下取得多項勝利,包括提高版稅、電視「編劇室」應配備的人力以及針對人工智慧(AI)使用的保護措施。

雙方皆不公開討論協議條款內容。美國編劇工會(Writers Guild of America)透露,與電視電影製片人聯盟(Alliance of Motion Picture and Television Producers)的協議備忘錄即將定案。談判委員會將投票決定是否認同該協議,並將合約送交核可。

不過美國編劇工會強調,在上述情況拍板定案之前,編劇依照指示不可返回工作崗位。