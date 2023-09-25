最新民調揭拜登大輸川普？華郵認了：可能異常

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【中時新聞網 吳映璠】《華盛頓郵報》（The Washington Post）和美國廣播公司新聞網（ABC News）昨（24）日公布最新民調結果，顯示美國總統拜登若與川普在2024大選中碰頭，拜登將大輸對手10個百分點，其中經濟、移民、援助烏克蘭以及拜登年紀等議題，可能是拖垮他支持度的關鍵。不過這份民調結果與其他民調差太多，也讓《華郵》坦承結果可能「異常」。

《華盛頓郵報》報導，民調顯示，2024總統大選中，52％受訪者表示會投給川普，42％支持拜登，拜登的支持度落後川普達10個百分點。

《華郵》指出，選民愈來愈不滿意拜登處理經濟及移民的做法，也有愈來愈多人認為，美國對烏克蘭的援助太多，另外許多受訪者擔心拜登年紀太大。

若看細項，56％受訪者不滿意拜登的執政，僅37％滿意；民調也要求受訪者評價川普執政時期的施政，49％不滿意，48％滿意。

拜登近幾周來持續引用低失業率、基礎建設支出及對氣候變遷計畫的投資等數據，以推銷他的「拜登經濟學」，不過仍無法消除民眾對通膨的擔憂，僅30％受訪者滿意他處理經濟的做法，創下任期以來最低，64％不滿意，當中高達91％受訪者不滿意食物價格，87％不滿意石油及天然氣價格。

關於美墨邊境的移民問題，23％滿意現況，62％不滿意拜登處理的方式。

關於美國支持烏克蘭的做法，這份民調顯示，41％受訪者認為美國提供太多協助，31％認為剛剛好，18％認為做得不夠。今年2月的民調顯示，33％受訪者認為美國提供太多協助。

年紀太大也影響美國選民對拜登與川普的觀感，若拜登在2024大選中勝出，屆時他將高齡82歲，川普則為78歲。整體而言，74％受訪者認為拜登太老，不能繼續執政，50％認為川普太老。

民調結果差太大挨批 《華郵》坦承可能異常

值得注意的是，這份民調周日甫公布就引發譁然及批評，尤其拜登支持度大輸川普10個百分點的結果和近期其他民調差距太大。

據美國「財經內幕」（Business Insider）網站整理，福斯新聞（Fox News）9月稍早公布的民調顯示，川普以48％的支持率小贏拜登的46％；《華爾街日報》（The Wall Street Journal）8月民調指出，兩人支持度不分上下，均為46％，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）24日公布的民調也有相同結果。

《華郵》也坦承，和其他民調結果的差距，以及調查中的不尋常組成，顯示這份民調「可能是異常值（outlier）」。

文章來源：Post-ABC poll: Biden faces criticism on economy, immigration and age

文章來源：Trump leads Biden by 10 points in newly-released national poll of the 2024 presidential race, a departure from recent surveys showing a closer contest