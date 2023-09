最新民調揭拜登大輸川普？華郵認了：可能異常

【中時新聞網 吳映璠】《華盛頓郵報》(The Washington Post)和美國廣播公司新聞網(ABC News)昨(24)日公布最新民調結果,顯示美國總統拜登若與川普在2024大選中碰頭,拜登將大輸對手10個百分點,其中經濟、移民、援助烏克蘭以及拜登年紀等議題,可能是拖垮他支持度的關鍵。不過這份民調結果與其他民調差太多,也讓《華郵》坦承結果可能「異常」。

《華盛頓郵報》報導,民調顯示,2024總統大選中,52%受訪者表示會投給川普,42%支持拜登,拜登的支持度落後川普達10個百分點。

《華郵》指出,選民愈來愈不滿意拜登處理經濟及移民的做法,也有愈來愈多人認為,美國對烏克蘭的援助太多,另外許多受訪者擔心拜登年紀太大。

若看細項,56%受訪者不滿意拜登的執政,僅37%滿意;民調也要求受訪者評價川普執政時期的施政,49%不滿意,48%滿意。

拜登近幾周來持續引用低失業率、基礎建設支出及對氣候變遷計畫的投資等數據,以推銷他的「拜登經濟學」,不過仍無法消除民眾對通膨的擔憂,僅30%受訪者滿意他處理經濟的做法,創下任期以來最低,64%不滿意,當中高達91%受訪者不滿意食物價格,87%不滿意石油及天然氣價格。

關於美墨邊境的移民問題,23%滿意現況,62%不滿意拜登處理的方式。

關於美國支持烏克蘭的做法,這份民調顯示,41%受訪者認為美國提供太多協助,31%認為剛剛好,18%認為做得不夠。今年2月的民調顯示,33%受訪者認為美國提供太多協助。

年紀太大也影響美國選民對拜登與川普的觀感,若拜登在2024大選中勝出,屆時他將高齡82歲,川普則為78歲。整體而言,74%受訪者認為拜登太老,不能繼續執政,50%認為川普太老。

民調結果差太大挨批 《華郵》坦承可能異常

值得注意的是,這份民調周日甫公布就引發譁然及批評,尤其拜登支持度大輸川普10個百分點的結果和近期其他民調差距太大。

據美國「財經內幕」(Business Insider)網站整理,福斯新聞(Fox News)9月稍早公布的民調顯示,川普以48%的支持率小贏拜登的46%;《華爾街日報》(The Wall Street Journal)8月民調指出,兩人支持度不分上下,均為46%,美國國家廣播公司新聞網(NBC News)24日公布的民調也有相同結果。

《華郵》也坦承,和其他民調結果的差距,以及調查中的不尋常組成,顯示這份民調「可能是異常值(outlier)」。

文章來源:Post-ABC poll: Biden faces criticism on economy, immigration and age

文章來源:Trump leads Biden by 10 points in newly-released national poll of the 2024 presidential race, a departure from recent surveys showing a closer contest