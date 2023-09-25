台泥董事長張安平：將以大帶小輔導供應商碳盤查，不配合會被剔除

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台泥日前召開2023年供應商大會，2023年10月歐盟CBAM開始試行，對台灣的影響將超過200億，2034年歐盟已沒有不要錢的碳排放，台泥董事長張安平表示，碳是未來做生意最重要的成本，未來碳排放會占台泥供應商標準相當大的比重，台泥將以大帶小輔導供應商碳盤查，如果供應商完全不配合碳排數據的搜集及調查，未來將會被剔除。

今年台泥的供應商大會，採線上與實體同步進行，共計超過150家在地與海外供應商參與。張安平指出，台泥是一個大家庭，如果供應商有不懂的地方，台泥很願意幫助大家，也響應經濟部和全國工業總會「以大帶小」推動碳盤查，期盼攜手供應商善盡社會責任，推動供應鏈永續發展。

不過「舒適的地板，會變成天花板」，張安平希望大家能儘快跳出舒適圈，面對變化，參與變化，機會來到的時候要牢牢掌握，未來屬於願意學習的人。

在今年度供應商大會上，台泥供應鏈管理總監宋辰嘉特別分享國際碳趨勢、氣候變遷與聖嬰現象；宋辰嘉強調，台泥對供應商輔導面向整合了環境(E, Environmental)，社會（S，Social）及公司治理（G，governance），其中人權盡職調查將對標國際法規趨勢，和生物多樣性議題宣導都會延伸至供應商夥伴。另外，台泥也導入ISO 37001 反貪腐、反賄賂管理系統，作為台泥落實誠信經營具體作為。

張安平指出，氣候變遷已經是現實，台泥早已主動佈局各項減碳事業，期供應商夥伴能一起加入。鼓勵供應商與台泥一起減碳，給未來子孫更多的選擇，給生命創造更多的可能性。