7、8月統一發票 千萬獎號碼：21981893

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千萬財神爺敲門！7、8月統一發票中獎號碼出爐

【中時新聞網 邱怡萱】112年7、8月統一發票中獎獎號於今（25日）開出，千萬特別獎號為21981893、特別獎39597522，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬。

頭獎號碼3組分別為09505831、54219897、17469638，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬，末7位相同得4萬，末6位相同得1萬，末5位相同得4千，末4位相同獎金1千，末3位相同可得獎金200元。

財政部統計，2023年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼「29268886」，還有8張未領。其中，台北市有4張，包含全家北投區行勝店花費122元購買民生用品，萬華區的阿宗麵線消費120元，南港區繳交瓦斯費442元，以及大安區外送費58元；桃園市1張，在大園區機場的第一航廈購物800元；台中市1張，在梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買零食、冰品和布丁，花費85元；台南市1張，在北區大潤發裡的日藥本舖購物820元；高雄市也有1張，在燕巢區的中油加柴油301元。

200萬特獎中獎號碼「12912565」還有5張未領。未領發票中，消費金額最低的是在桃園市八德區7-ELEVEN振裕門市花20元買鮮食，次低則是在嘉義市東區TEA'S原味購買飲料45元。財政部提醒，5、6月期中獎統一發票領取時間僅到11月6日，民眾記得在其間前兌領。