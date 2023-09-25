勞動部高分署攜手高雄大學 培訓半導體S廊帶人才

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勞動部高屏澎東分署與國立高雄大學合作，設立的「S廊帶高科技人才培訓據點」，25日正式揭牌，將開啟產業人力需求及訓練資源的鏈結，期許做為民眾跨域高科技產業就業的最佳推手，成為南部地區S廊帶高科技聚落人才培訓的搖籃。

「S廊帶高科技人才培訓據點」25日揭牌，勞動部政務次長李俊俋、高雄副市長羅達生、高雄大學校長陳月端等政府部門與學校代表、以及日月光、華泰電子、鏵友益、台達電子等產業代表，蒞臨參與。

勞動部政務次長李俊俋致詞表示，人才培育、留才是很重要議題，108年起，勞動部推動投資青年就業方案，期能協助青年投入高科技、高產值的行業。

他說，為了協助全國各地區域產業的發展，培訓產業關鍵技術人力，發展署各分署配合地方產業聚落的發展狀況，擇定新興、創新研發或國家策略性區域產業，成立長期培訓據點，此次高屏澎東分署與高雄大學攜手，成立的S廊帶高科技產業人才培訓據點，透過產官學共同合作，補足業界所需的人才，也將協助民眾透過技能提升轉入有前景的國家重點產業，並充分利用人才，創造經濟奇蹟。

國立高雄大學校長陳月端表示，我國高科技產業在國際供應鏈，扮演非常重要的角色，南部S廊帶高科技產業聚落已經逐漸成熟，如何留住和吸引人才，是目前關注的議題，此次與高屏澎東分署合作，還有21所大專院校的協力，期許透過產官學合作模式，成為高科技產業人才的職業培訓據點。

高雄副市長羅達生表示，高市府配合南方半導體S廊帶的發展，與中央合作推動「亞灣2.0計畫」，同步帶領產業朝向智慧化升級，致力於以智慧科技為基礎，同時推動數位轉型及淨零轉型，期待有全面向的發展，人才培育是最核心的關鍵。

華泰電子副總經理賴貞伶指出，半導體S廊帶匯集多家優質廠商，成為人才的吸力，吸引更多優秀人才投入南部，而企業則缺人才，期望透過培訓據點補足廠商所需。

S廊帶人才培訓據點將於今年10月，針對待業者開辦「封裝測試概論培訓專班」，為了協助非理工生跨域轉職，特別規劃深入淺出的零基礎課程，除了補助訓練費用，結訓後還會協助就業媒合；另外，勞動部為鼓勵青年投入國家重點產業，若同時符合「投資青年就業方案2.0」資格，訓練期間也將發給每個月8,000元的學習獎勵金。