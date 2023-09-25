台灣大引進諾基亞液冷式基地台 大減用電47％ 基地台節電超越全年目標

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台灣大哥大身為全亞洲第一家正式通過SBTi（科學基礎目標倡議組織）2050淨零排放審查的電信科技公司，不斷透過流程創新、設備更新以持續提升節能減碳成效，25日宣布，全台首家引進Nokia諾基亞最新液冷式（Liquid Cooling）基地台設備，於日前完成首輪建置與測試，驗證最高減少47％設備耗電、降低14度設備溫度。

台灣大自2016年啟動智慧節能系統，並陸續引進AI大數據分析各項耗能設備、導入多樣化節電方案，優化電信設備、電力及空調系統使用效率，使得電信、雲端機房及基地台更減碳、更節能，自2016年至2022年減碳達42,133公噸，超越原目標設定，減碳效益等於近110座大安森林公園的年吸碳量，2023年積極施作AI智慧節能並提前完成低耗能設備之置換，節電再度超越目標。2023原設定目標為節電400萬度，截至八月已達300多萬度，全年節電因此上修至近500萬度。搭配綠電開發策略，包括：2022年度購買再生能源數量居全台第2名，以及支持中研院開發去碳燃氫、地熱能、海洋能（潮汐能）等新型態潔淨能源，台灣大三管齊下，加速實踐2050年淨零排放（Net-Zero Commitment）承諾。

台灣大哥大技術長郭宇泰指出，這次引進諾基亞液冷式(Liquid Cooling)基地台設備，透過環保液體散熱，取代既有較耗能的風扇和傳統空調的散熱技術，不但可降低基地台設備溫度與噪音，更讓少部分受限現場因素的站點關閉空調設備，全面降低設備耗能。後續台灣大也將規劃引進諾基亞的智慧電力儲放系統，將尖峰時刻的用電需求切換到用電離峰所儲存的電能系統上，降低忙碌時的用電負載，透過有效的電源管理提升用電效能。

郭宇泰進一步指出，台灣大哥大致力降低日常營運所造成的負面影響，宣導共頻、共網、共建，避免5G網路的高耗能造成碳排增加。未來台灣大哥大合併台灣之星，台灣大計劃減少一整套3G網路和數千個4／5G基地台設備的重複布建，對比兩家公司兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年省電高達一到兩億度，減碳量高達5.1萬噸到10.2萬噸。台灣大以「自然共好」為使命，優化基站設備，總共100MHz 3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量，包含不同頻段將超過15,000座5G基地台，提供98％人口、99％訊務之5G涵蓋。

諾基亞行動網路技術長暨策略與技術副總裁 Ari Kynäslahti表示，樂見台灣大哥大採用諾基亞創新的液冷式AirScale產品組合方案，和一體化機櫃基站節能解決方案，這將有助於減少能耗和降低碳排量，同時撙節成本。此技術將對於發展更永續的電信產業發揮關鍵作用，並協助應對氣候變遷、減少碳足跡和加速綠色能源的使用。

台灣大以國際級標準自我要求，將持續超前部署，預估從2022年到2030年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過100億元。為達成減碳目標，台灣大早於2016年起領先業界，陸續關閉基站空調、引進高效率電力設備、使用全戶外高效能基地台設備、啟動基地台智慧用電功能等措施；進入5G時代，更先後引進低耗能的諾基亞AirScale基地台設備、第二代5G基地台，並啟用各項4G／5G節能功能，以AI大數據分析基地台使用狀況，達到精準節能。為了讓永續落實到日常工作，成為員工的DNA，台灣大也號召內部工程師成立工作社團，結合眾人力量共同發想「基地台節電措施」，讓節能思維成為同仁的內建基因。