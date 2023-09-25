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好康！星巴克本周3天祭買1送1

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星巴克。圖／美聯社
星巴克。圖／美聯社

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【中時新聞網 莊楚雯】星巴克本周有3天祭出買一送一3優惠！今天推出周一上班買一送一，上午11點至晚上8點至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的飲品，享買一送一優惠，但星冰樂等飲品除外。另為慶祝教師節，周三、周四星巴克再連兩天指定品項買一送一，其中包含焦糖咖啡、醇濃抹茶、巧克力可可碎片3款星冰樂。

星巴克表示，今天買一送一優惠品項不含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人最多買二送二，飲料限當場一次領取。

星巴克今天買一送一。圖／翻攝自星巴克官網
星巴克今天買一送一。圖／翻攝自星巴克官網

此外，周四9月28日是教師節，星巴克周三、四連兩天推出指定品項買一送一，於上午11點至晚上8點，買2杯特大杯、冰熱、口味一致的飲料，享買一送一優惠，指定品項包含焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂，共3款星冰樂，以及冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤。

星巴克表示，買一送一優惠不適用車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，以及機場、高鐵、休息站、各大景點門市也不適用。

慶祝教師節，星巴克周三、周四又有買一送一。圖／翻攝自星巴克官網
慶祝教師節，星巴克周三、周四又有買一送一。圖／翻攝自星巴克官網

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