台股多點開花 13檔高飛 「這檔PCB」暴衝

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台股今（25日）開盤沒多久即漲逾百點，隨後盤中持續震盪向上，並一度登上5日線16,460點附近，然尾盤小幅收斂，加權股價指數收盤漲107.75點，漲幅0.66％，成交量2,104.14億元，指數穩守14,600點之上，距離5日線僅一步之遙，盤面熱門類股包括IC設計、AI、網通，都是支撐大盤向上的動力。

權值股方面，台積電（2330）上漲3元，收525元，漲幅0.57%；聯發科（2454）收漲1.21%，鴻海小漲0.48%。高價股世芯-KY收盤上漲5%，愛普勁揚近2.5%。

AI族群中，指標股漲跌不一，廣達（2382）、技嘉（2376）分別下跌0.66％、1.61％，緯創（3231）則相對抗跌收漲0.49％。

另一方面，金像電（2368）獲美、日外資聯袂按讚下，盤中一度大漲逾8%，隨後收斂以4.98％作收，世芯 - KY（3661）因ASIC市場需求放大，法人看好明年營運，與高力（8885）同步強勢大漲，漲幅約5％，其餘包括營邦 （3693）、美律 （2439）也都上漲逾2％。PCB族群方面，除了金像電外，定穎（3715）盤中穩健走高，並在尾盤順利登上漲停板，漲幅9.96%，台光電（2383）和健鼎（3044）小漲逾1%。

網通設備方面，包括星通、振耀及正文均上漲超過4％，智邦、仲琦及台林也有3％左右的漲幅。

光學股今日也有所表現，光學雙學大立光領漲2.62％，玉晶光也不相上下以2.13％漲幅作收，今國光、亞光也均上漲超過1％。

IC設計方面，包括芯鼎 （6695）、信驊 （5274）、矽力 - KY（6415）盤中漲逾 4%，終場漲幅在1～3%，矽力 - KY表現相對亮眼。

而高爾夫球大廠明揚（8420）屏東廠大爆炸造成多人嚴重傷亡，今（25）日明揚與母公司明安（8938）股價開盤雙雙以跳空跌停開出，並呈現無量跌停走勢。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中福、亞翔、富驊、同協共13檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，汽車類股及化工類股表現亮眼，漲幅分別為1.96％、1.90％，水泥類股、橡膠類股表現疲軟，下挫0.64％、0.27％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾8％共10檔，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為中福（1435）、亞翔（6139）、定穎投控（3715）、皇昌（2543）、昭輝（1339）、悅城（6405）、隴華（2424）、時碩工業（4566）、視陽（6782）、競國（6108）。

上市跌幅逾3％共11檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為東訊（2321）、旺旺保（2816）、天瀚（6225）、圓剛（2417）、訊芯-KY（6451）、地球（1324）、波力-KY（8467）、愛山林（2540）、千興（2025）、華經（2468）。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、矽統（2363）、長榮航（2618）、緯創（3231）、廣達（2382）、聯電（2303）、聯鈞（3450）、技嘉（2376）、中信金（2891）、台泥（1101）。

上櫃漲幅逾6％共12檔，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為富驊（5465）、同協（5460）、彬台（3379）、邁達康（9960）、晶呈科技（4768）、曜亞（4138）、訊聯（1784）、富喬（1815）、昇達科（3491）、德宏（5475）。

上櫃跌幅逾3.5％共10檔，其中3檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為常珵（8097）、明揚（8420）、明安（8938）、福大（4402）、杏國（4192）、兆遠（4944）、宇環（3276）、富榮綱（3115）、科嶠（4542）、

廣寰科（3287）。

上櫃成交量前10名個股依序為上詮（3363）、富喬（1815）、精剛（1584）、台燿（6274）、建舜電（3322）、波若威（3163）、華星光（4979）、前鼎（4908）、兆利（3548）、營邦（3693）。