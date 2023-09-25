林保署攜手登山協會攀登火炎山 移除712公斤「綠癌」

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農業部林業及自然保育署新竹分署與苗栗縣火炎山登山協會攜手合作，共同前往火炎山清除有綠癌之稱的外來入侵種「小花蔓澤蘭」、「香澤蘭」，共有90位人員參加，眾人揮汗如雨，但成果豐碩，共計移除712公斤，看到移除後恢復生機的美麗林木景緻，讓大家大呼值得。另，苗栗縣政府農業處也指出，到10月31日前，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭拔除植物體，收購重量上限8公噸，由造橋鄉、通霄鎮公所協助收購。

火炎山自然保留區的火炎山山徑，坐擁豐富生態及壯麗的地質景觀，不論平日假日，吸引眾多山友前來朝聖，但近年來受入侵的外來種植物小花蔓澤蘭與香澤蘭入侵，美好山林景色蒙塵。

為此，新竹分署與苗栗縣火炎山登山協會動員熱愛火炎山山友，分別在登山步道0.5公里以及5.8公里兩處防除小花蔓澤蘭與香澤蘭，讓遮蔽火炎山的「綠癌」移除，恢復生機。

新竹分署大湖工作站譚運籌表示，火炎山地區的外來植物種類繁多，大家都只聽說過小花蔓澤蘭，其實近幾年有另1種外來植物快速的在火炎山地區開疆闢土，危害程度甚至超過小花蔓澤蘭，這個入侵的植物便是在台灣南部泛濫多年的香澤蘭。

與小花蔓澤蘭的藤蔓特性不同，香澤蘭是灌木型的植物，可生長至3公尺高，莖幹粗如手臂，防除難度不亞於小花蔓澤蘭，目前香澤蘭在火炎山山徑出現的地區主要在0.5公里處附近以及5.8公里附近，也是此次活動移除的重點。

這次活動分為兩組，分別處理火炎山山徑0.5公里以及5.8公里附近的外來入侵植物，參與人員戴上手套、手握鐮刀，遇見小花蔓澤蘭就將其藤蔓全數拉下並裝入布袋內；若是遇上了香澤蘭，則需要動用草刀、鋸子將其莖幹盡斷，再收集入袋。

參與人員在辛苦一日後眺望移除外來入侵植物後的火炎山山徑，展露出滿意的笑容，合照時並互相勉勵，宣示持續將這些不速之客鏟除殆盡。

林業保育署新竹分署署長夏榮生說，入侵植物無孔不入，小花蔓澤蘭及香澤蘭繁殖及傳播能力極強，難以根除，需持續不斷移除抑阻蔓延，希望山友成為移除小幫手，未來山友在火炎山山徑行走時，若發現這些植物，便可通報林業單位適時清除，防止它們繼續蔓延。

另外，為鼓勵及動員全民加入移除小花蔓澤蘭行列，將持續辦理移除收購，今年每周二、四下午2點到4點，在新竹分署大湖等5個工作站，都有專人辦理小花蔓澤蘭植物體收購，每公斤5元，歡迎民眾一起「除蔓賺綠金」。