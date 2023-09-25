招生不足！ 51大專院校寄存近6千名額 5學年總取回率不到2％

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面對少子化，公私立大專校院紛紛寄存名額，以避免招生數字太難看。教育部表示，113學年有51所公私立大專校院共寄存5898個招生名額；而108至112學年，大專校院共寄存約3萬個名額，但僅取回585個，取回率不到2％。

少子化衝擊下，各大專校院招生愈來愈困難，教育部從103學年推出「寄存名額」制度，也就是大專校院自行減少招生名額，而減少部分則寄存在教育部，一旦招生狀況好轉，可取回這些寄存名額來使用。這個制度具有美化招生率的效果，讓學校的招生數字不會那麼難看。

教育部統計，113學年寄存招生名額的公立大學有2校、29個名額，私立大學則有14校、2687個名額；寄存招生名額的國立技專校院有4校、305個名額，私立技專校院有31校、2877個名額。也就是，113學年有51所公私立大專校院共寄存5898個招生名額。

教育部表示，統計108至113學年，一般公立大學及國立技專校院每年的寄存名額均不算多，從33名到109名都有，顯示公立學校遭受受子化的衝擊較小，不用大量寄存名額。

但私校狀況則不一樣。教育部統計108至113學年狀況，一般私立大學在112學年的寄存名額達4367名、私立技專校院在109年寄存5072名，達到最高點。

以整體寄存名額來看，大學和技專近6年以112學年寄存9021名最多，其次是108學年7756名、110學年5945名、113學年5898名、109學年5584名，以111學年2819名最少。

教育部表示，108至112學年，一般大學校院共計18校取回367名寄存名額；技專校院共計2校取回寄存名額，總計218名。也就是5學年來，大專院校共寄存3萬1125個招生名額中，僅取回585個，取回率不到2％

教育部表示，同意學校回復寄存名額的原因主要是考量學校審查通過增設新的系所或學制，以及部分系所招生情形恢復良好，因既有招生名額數已不足以分配，故同意學校取回部分名額。