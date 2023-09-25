第31屆中華建築金石獎頒獎典禮亮麗登場

向來有「建築界奧斯卡」之稱的中華建築金石獎，以台灣品牌出發，作為台灣建築界歷史最悠久、且最具指標性的專業獎項活動，今年以「永續環境／健康建築」活動為主題。第31屆中華建築金石獎於9月20日，假中油大樓國光會議廳舉行盛大的頒獎典禮，金石獎由立法委員許智傑擔任主任委員，現場頒獎嘉賓冠蓋雲集，副總統賴清德親臨勉勵及鼓舞房地產界之士氣，立法院院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、內政部常務次長吳堂安、行政院公共工程委員會主任秘書羅天健、內政部國土署署長吳欣修、台北市議員許淑華及等各級長官，皆出席頒獎致詞，現場吸引400多位建築同業出席，足見中華建築金石獎於建築業界之影響力。

賴副總統指出，他曾多次出席金石獎頒獎典禮，擔任副總統以來，更是每年都參加，因此對金石獎很有感情，也知道評審過程非常嚴謹，每位評審都是望重一方的建築業先進，能夠獲得他們肯定的得獎者們真的很不容易。賴副總統致詞時表示，台灣的建築多年來有十足的進步，且已不單純追求遮風避雨或景觀美麗，也講究永續、智慧、節能等「缺一不可」，也因為這樣，建築帶給國家、社會很大的進步動力，因此今天也懇請得獎的建築業者協助政府解決3項重大的社會問題。首先是都更工作，第二則是2050淨零轉型，第三則是台灣人口老化問題。而主辦單位31年如一日，秉持「品質、品牌、品味」三大訴求，促進建築界的進步，對社會的貢獻非常大，他也代表總統向主辦單位表達敬意。

主任委員許智傑會中表示，金石獎長期關注台灣建築界發展，相當認同建築業致力於建構台灣更美好的未來。這幾年疫情影響，導致許多步伐都暫緩，但是城市建設卻是一刻都不該停歇，今年我們的主題是「永續環境、健康建築」，也是蔡總統在接見金石獎得獎代表時強調的勉勵與期待，與國際主流接軌，達到環境與健康永續共生的目標，也是金石獎31年不變的使命。

立法院游錫堃院長致詞時首先表示，很榮幸再度受邀參加台灣建築界年度盛事「第31屆中華建築金石獎」頒獎典禮。對建築業界朋友們不斷進步、持續創新，為美麗寶島打造更永續、更健康的居住環境，讓台灣更加出色，院長代表立法院向營造及建築業致上感謝與敬佩之意。院長指出環境永續就是順應自然，即呼應道德經第73章「天之道，不爭而善勝，不應而善應，不召而自來，繟然而善謀，天網恢恢，疏而不失」，天之道即自然之道，就是要我們以自然為師、要合乎自然、順應自然，人類才能與大自然一起永續發展，在座能夠得獎的建築師都是順應自然的典範。

行政院副院長鄭文燦表示金石獎今年邁入第31年，是台灣最資深的建築獎項品牌，也見證台灣建築產業的高潮起伏，對消費者而言，它肩負著信任把關的任務，對建築產業來說，它也是一個連結資源最好的平台、作為民間與政府間最直接的溝通管道，金石獎存在的意義，就是聯繫在座各位優質的建設產業與公共部門，共同成為改變城市風貌的推手。

今年金石獎依照優良建築施工品質、優良建築規劃設計、優良公共建設等得獎作品共計63件。特別值得一提的，是今年各地方政府報名相當踴躍，從基礎民生建設到地區未來開發，正反應出經濟逐漸甦醒的趨勢。中華建築金石獎以生態、節能、減廢及健康為4大指標為規劃居住環境，給予現代建築新穎的理念，創造人性化及舒適的生活環境，代表建築業永續經營的理念及具體實踐。

第31屆中華建築金石獎頒獎典禮，現場精采實況於112年10月14日（星期六）上午10:00至12:00在東森超視台（CH33）播出。

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