雲林百億基金養豬場改建成效佳 明亮豬舍育成率增1成

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雲林縣政府今年度辦理百億基金養豬場改建（示範性強化養豬場精準管理計畫），豬農踴躍申請，雲林縣原本補助經費僅分配到9000萬元，經縣府不斷向農業部爭取，再增加補助3.7億元，爭取補助額度為全台第1，25日雲林縣長張麗善前往麥寮鄉畜牧場參觀改建成果，豬農大讚新豬舍明亮通風，育成率增加1成。

張麗善表示，感謝農業部對養豬大縣的支持，全台養豬產值達766億元，是農林漁牧中產值最高者，其中雲林養豬產值222億元，為全台之最。但縣內許多養豬設施已老舊不堪、汙水池量能不足，因此豬場整體改善刻不容緩，惟提升養豬設施設備須中央大力挹注經費，經過這幾年與豬農共同努力，養豬環境已持續改善。

縣農業處處長魏勝德說，此計畫為期4年，經費來源由農業部於2021年提出養豬百億基金支應，主要補助養豬場改建為高床豬舍、密閉式豬舍，以達到節水減廢效果；輔導異地飼養及批次管理，則可降低疾病交叉傳染；補助購置新式省工設備，能大幅提高豬隻配種率及受胎率。

魏勝德提到，透過此計畫，可整體規畫改善養豬場畜舍環境，對於內部豬場管理，能減少人員費用及飼養成本，對外環境也更加友善，逐步朝生計、生產、生態「三生共好」目標邁進。

農業處指出，去年共有198場養豬場完成改善，並於年底驗收完工，申請件數高達330件，包括第1大項「養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施」168件；第2大項「異地批次導入相關設施設備」2件；第3大項「養豬場導入自動化省工設備」160件，明年為計畫最後1年，呼籲豬農把握時間提出申請。