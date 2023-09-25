德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」插旗東區鑽石塔 全新研發盤式年輪甜點開賣

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kafeD全新推出 2 款盤式甜點「茫醺綠寶石」（圖）以及「最近有點芒」，定價380元。圖／kafeD提供

德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」繼去年進駐台北信義新天地 A8、台北 101，以及台中水湳旗艦店後，插旗東區新光三越鑽石塔 Diamond Towers。全新開幕的鑽石塔門市延續 kafeD 獨特的「包浩斯」設計風格，以簡潔俐落的線條，營造純粹、沉靜的享受空間，標榜無論是咖啡愛好者或是追求品味的消費者，都能在此找到心靈的寧靜和尊榮感。為歡慶鑽石塔門市全新開幕，kafeD 更特別推出兩款全新口味的盤式年輪甜點：「茫醺綠寶石」和「最近有點芒」，於鑽石塔門市獨家販售，為消費者帶來更豐富多樣的咖啡搭配選擇。

歡慶kafeD鑽石塔門市新開幕，自即日起至10 月16日止，限定推出「Take Next Coffee Easily｜扭扭蛋決定下一杯喝什麼！」活動，消費者凡至鑽石塔門市點選任一精品咖啡搭配盤式甜點，即可獲得代幣1枚，可至店內扭蛋機抽取每日限量優惠券1張，限下次消費使用，有機會兌換各式精品咖啡、甜點、餐點折價券。

kafeD 長期以來致力於將嚴謹的德式生活精神融入咖啡文化，為消費者帶來精品咖啡，讓咖啡不僅是一種飲品，更是生活質感的象徵，每一杯由 kafeD 調製的咖啡都代表著一種生活風格和追求卓越品質的態度。此次進駐新光三越鑽石塔，期待提供消費者一個在繁忙都市生活中沉澱心靈的舒適空間，品味焙香醇淨的精品咖啡、香濃厚實的年輪蛋糕及多款視覺驚艷的德式風格甜點，讓消費者體驗放慢生活步調後洗滌心靈的寧靜和愉悅，品味kafeD的獨特魅力。

kafeD 咖啡創辦人深受德國健康養身觀念的影響，以德式工匠精神為核心價值，堅持選用天然食材，並將母公司德風健康館的保健食品融入餐點製作，推廣優質且健康的餐飲文化。為提供消費者完整德式氛圍體驗，邀請kafeD甜點主廚打造源自德國的經典年輪蛋糕，將傳統甜點融合現代創新手法，傳遞新穎的味蕾層次，全新推出「茫醺綠寶石」和「最近有點芒」兩款盤式年輪甜點，秉持品牌一貫的嚴謹精神，提供消費者最精緻的甜點體驗。

「茫醺綠寶石」以年輪蛋糕為基底，佐以濃醇的甜白酒凍與清爽的無籽綠葡萄，搭配以德風健康館的百靈油為靈感來源的百靈油牛奶慕斯，為整體增添獨特的胡椒薄荷香氣，其中甜白酒凍帶出的微醺感，宛如在疲憊生活中尋得的小確幸。「最近有點芒」是以芒果的酸甜搭配年輪蛋糕的組合，佐以芒果丁、芒果果醬、椰奶奶酪以及香滑的芒果芭芭露亞，口味清爽無負擔。

kafeD 德式精品咖啡團隊由國際級賽事評審組成，精選世界莊園精品咖啡豆，呈現出最高水準的咖啡品質。店內著名咖啡之一「藝妓精品咖啡」能與盤式甜點「茫醺綠寶石」完美融合，藝妓咖啡散發出柑橘和花香，與「茫醺綠寶石」中的白葡萄、蜂蜜、薄荷等香氣相互交織，帶來極致細緻和優雅的風味體驗；來自台灣阿里山的「卓武山莊園咖啡」以鳳梨、桃李等水果風味為底蘊，建議搭配盤式甜點「最近有點芒」一同享用，熱帶水果的酸甜感相互呼應，帶來雙層次的獨特享受。