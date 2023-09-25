臺大頒玉山學術獎 頂尖研究躍升國際

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臺大管理學院與玉山銀行於日前舉行2023「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院院長胡星陽、玉山金控總經理陳茂欽共同頒獎，獲獎教授為財金系張晏誠老師、曾俊凱老師，共同發表於《The Review of Financial Studies》國際頂尖期刊。

玉山金總經理陳茂欽表示，人才是國家競爭力的先行指標，有傑出的老師、頂尖的學術研究，才可以培育造就更多優秀的人才。玉山長期支持並推動國內管理領域接軌國際，與臺大、政大、清大、交大等11所國內頂尖大學合作成立玉山學術獎，鼓勵教授於世界頂尖管理期刊發表論文。自2010年玉山與臺大合作成立「玉山學術獎」以來，連續13年臺大每年都有老師獲獎，累計22位教授，共27篇著作，展現了豐沛且源源不絕的研究能量。

臺大管理學院院長胡星陽提到，要在頂尖的學術期刊發表論文是一件非常困難且必須花費非常多時間的過程，老師們必須投入極大的心力並以最高標準來追求這份榮耀。感謝玉山學術獎長期支持臺大舉辦的各種活動，而玉山學術獎更為這些傑出教師提供良好鼓勵機制，一同為提升台灣國際競爭力而努力。

張晏誠教授與曾俊凱教授研究主題為「Do Corporate Disclosures Constrain Strategic Analyst Behavior」，主要成果發現當投資人獲取企業強制揭露訊息的成本因外生政策衝擊降低，將導致股票分析師的行為改變。分析師會降低公司追蹤數量且其盈餘預測樂觀程度下降、準確性提高、從眾傾向升高、資訊量降低，兩位教授進一步發現當分析師降低其行為中的策略成分，若投資人能夠利用公司揭露資訊進而核實分析師報告，對分析師之資訊產出具有限制效果。換言之，企業強制揭露訊息與分析師報告具有替代效果。針對企業強制揭露之政策而言，此研究強調了投資人獲取成本的重要性。

「玉山學術獎」累計已頒發74座獎項，獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及經濟領域，推動國內各管理領域研究與國際接軌，並展現頂尖學術研究具體成果。展望未來，玉山學術獎將持續發揮正向影響力，協助更多傑出教授站上國際舞台，讓世界看見臺灣。