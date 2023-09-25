數字王國攜手香港城市大學設立獎學金 助力培育次世代影視先鋒

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由香港城市大學創意媒體學院主辦「香港電影巡禮啟航夜」近日如期揚帆，數字王國集團（港交所：0547）為祝賀學院創立二十五周年之際欣然設立「數字王國獎學金」，為期三年獎學金計畫將於2023和2024學年正式啓動，以自身圍繞虛擬人、視覺特效和可視化領域的強勁競爭力，助力培育次世代影視先鋒。

運用無可比擬的雕琢旨趣，數字王國在過去三十年中呈現數百部電影和劇集，數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗，代表成果包含榮獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《美夢成真》、《班傑明的奇幻旅程》等；與此同時，通過深度學習等方案與虛擬實境等應用手段，數字王國自主研發的虛擬人已迭代為即時捕捉、渲染和驅動，包包括虛擬鄧麗君、馬丁•路德•金恩以及大衛•貝克漢在內的數位角色，均可在即時情境下進行智慧互動。

數字王國亦運用好萊塢加持的前沿技術和寶貴經驗，給予紮根本土的創意人才、科技菁英廣闊的空間，與香港城市大學致力融合藝術和科技、培育創意的理念不謀而合。

數字王國執行長謝安強調，香港城市大學是創意人才、科技菁英的栽培沃土。很榮幸攜手該校的創意媒體學院，向學子提供盡情釋放潛能的好機會，在蘊含蓬勃生機人工智慧時代中，能發掘擁有創新意識和無畏精神的年輕一代，為業界構建復合型儲備力量作出貢獻。

香港城市大學首席及常務副校長李振聲教授表示，香港城市大學能獲得數字王國的慷慨支持表達開心之意，讓兩者與業界攜手並肩為培育優秀人才，及推動香港以至全球的創意產業出一分力。

除了設立獎學金，數字王國另籌畫聯合香港城市大學創意媒體學院發起多項實踐活動，包括舉辦大師論壇，邀請學生親臨工作室與藝術家、科學家展開交流等。

數字王國作為首家成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，於2016年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智慧等底層技術和虛擬實境等應用手段，構建一系列照片寫實級且具備情感表現力的全即時化數位角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。

目前已於洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等多個城市均設有業務據點。 數字王國官網：https://digitaldomain.com/

香港城市大學（「城大」）成立於1994年，是全球發展最迅速的一流學府，在各大學排名榜上表現卓越，包括在QS 2024年世界大學排名榜位列七十，亦在THE全球年輕大學排名榜位列第六。根據美國史丹福大學公佈的全球頂尖科學家名單，城大有超過180位論文被高度引用的教研人員，被列為全球排名前2％科學家。在美國國家發明家科學院全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學中，城大連續六年於本地大學居冠。

城大設有商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、數據科學學院、能源及環境學院、法律學院和周亦卿研究生院。我們透過這10間學院以及下設的28個學系，鼓勵教員和學生以學習為中心，進行制度性、啟發性、互動性和創新性學習，讓學生探索學術以外的領域，熱衷於發明創造，成為未來環球領袖。