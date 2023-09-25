外資賣超30億 台股挑戰半年線 聚焦這標的

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外資賣超30億 三大法人9/25賣超台股9億元

外資等三大法人周一（9/25）合計賣超台股9.47億元。包括外資與陸資賣超30.76億元；投信法人持續為季底件帳加碼，單日買超31.67億元；自營商自行買賣部分係買超3.85億元，避險部分係賣超14.23億元，合計單日賣超10.38億元。

業內人士指出，台股短多震盪趨堅，持續向半年線靠攏，唯高檔反壓仍不宜漠視。不過，AI多頭指標美商輝達，上周五在美股止跌回穩，短線是否持穩趨堅，攸關AI族群動向。

另外，政策面做多的風電、儲能、智慧醫療及軍工航太等輪動格局仍未淡，而低軌衛星、電動車發展也持續看俏，顯示大盤整體趨堅架構老神在在行進，後市不必過分看淡。

此外，投信法人加碼作帳，使Q3季底作帳概念股，尤其是投信法人連續買超標的，值得持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

盤後》秋節後漲相佳 6族群有「績」情

台股今天在蘋概股撐盤，以及台積電(2330)止跌收紅下，加權指數收漲逾百點，以16452.23點收盤，上漲107.75點，漲幅0.66%，成交量2104億元；台股加權指數收漲日K連2紅，今天5日線得而復失，半年線則在盤中仍無力觸及，不過，AI領漲股緯創(3231)及緯穎(6669)今天都雙雙收紅，留意台股在近期打底的進場機會。

根據證交所統計，過去10年來，台股中秋節前5日平均下跌-0.2%，秋節後5日則平均收漲0.83%，新光投信表示，現階段受美國利率高又長影響，美公債殖利率衝高，影響科技股評價，台股雖然仍壓在半年線之下，惟指數仍維持年線向上，吸引投信法人趁大盤回檔積極找尋價值題材挖寶。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，台股上周連跌四天，且FED態度轉鷹，但上周五買盤湧現並買氣延續至今日，多數利空皆已反應，推測台股短期雖然持續盤整，但有機會在近期打底，加上近期臨近9月營收及3Q財報季，法人陸續關注後續業績即將浮現的標的物。

並且以實質受惠AI業績的族群（組裝廠、散熱廠、CCL）、2023年基期低的IC設計/IP族群為主，以及9/27即將開季報的美光相關的記憶體族群，都是需要留意的領域，後續雙十假期回來後，法人進入最後衝刺階段，因此盤整結束後，4Q23預期台股盤勢不悲觀。

陳郁翔還看好明年傳統伺服器需求回溫股、蘋果新品上市的iPhone15概念股，以及特斯拉及其他電動車相關的車用概念股等，都有機會在年底台股波段行情中脫穎而出，將成為下波台股上漲新攻勢。

陳郁翔建議，從第四季起到2024年，台股將持續受惠AI主流股族群領航，投資人對2024年台股展望不須悲觀，空手投資人可趁中秋節前，趁指數盤整期間佈局台股主動基金，透過投資團隊，隨法人低接挖寶好股，掌握2024台股主流股向上潛力，創造投資超額報酬表現。

(時報資訊 任珮云)

台股漲107點收16,452點 世芯-KY重奪股王

台股今天反彈勁揚，盤中一度大漲逾150點達16498.38點，未越過半年線16509點，隨後漲幅收斂收在16452.23點，上漲107.75點，5日線關卡得而復失；台積電小漲作收，世芯-KY重奪股王。

市場預期利率將持續攀升一段時間，美股主要股市上週五收黑，但費城半導體指數上漲。台股上週重挫下跌576.44點，今天展開反彈走勢。

台股加權指數終場上漲107.75點，收在16452.23點，漲幅0.66%，成交金額新台幣2104.14億元，代表中小型股票的櫃買指數收漲0.74%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中上漲3元，收525元，漲幅0.57%；聯發科也漲逾1%，鴻海小漲0.48%。

受惠AI浪潮重啟，矽智財IP股世芯-KY今天上漲5%，收2625元，超越信驊收盤價2590元，重新奪下股王寶座；大立光今天上漲2.63%，收2150元。

PCB族群今天搶眼，定穎漲停，金像電、台燿漲近5%。AI指標股漲跌互見，廣達、技嘉等股價小跌收黑，緯創收紅。

國泰證券證期處協理簡伯儀接受電訪時指出，台股連續兩個交易日量縮反彈，且都還沒有越過半年線反壓，顯示近期並非真正的反彈增溫，只是賣壓減輕，後續要持續觀察。

(中央社)