28組夢幻樂團齊聚！ 嘉義市搖滾音樂祭10月重磅登場

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「2023嘉義市搖滾音樂祭－諸羅搖滾」10月8、9日2天，在嘉義文化創意產業園區舉行，有28組金曲獎、金音獎及日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」等夢幻樂團接力唱，超強卡司嗨翻南台灣，市長黃敏惠說，請大家飯店趕快訂起來，10月嘉義市「粉」搖滾。

嘉義市文化局表示，2023嘉義市搖滾音樂祭邀請金曲、金音獎等級的樂團接力演出，10月8日有打倒三明治、胖虎、溫室雜草、老破麻、Traveller旅人、固定客、等阮返來、怕胖團及胡凱兒熱力演出，金曲獎樂團「滅火器」壓軸。

10月9日有P!SCO、粗大BAND、溫蒂漫步、OBSESS、The Tic Tac、庸俗救星、無妄合作社及體熊專科等樂團表演，金音獎樂團「麋先生」壓軸。

黃敏惠加碼宣布，國際級的華麗龐克搖滾樂團「日本Tokyo Honey Trap」，10月9日也來嘉義開唱，這個樂團發行首張專輯前，就備受西方音樂圈及藝術家讚譽，剛完成韓國、日本以及倫敦的全球巡演，非常期待他們嗨翻嘉義市。

黃敏惠還說，嘉義市打造搖滾音樂重鎮，今年持續舉辦樂團線上徵選活動，從204個團隊精選前8強新秀樂團，也將在搖滾音樂祭舞台上大放異彩。

黃敏惠說，嘉義市10月重量級活動接力登場，熱鬧滾滾，趕快把飯店訂起來，還有雞肉飯、豆漿豆花等多種好吃美食，國慶連假來嘉義市玩好吃好。