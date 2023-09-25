中租-KY前八月稅後純益174億元 已賺一個股本

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中租控股25日公告8月單月自結合併稅後純益為新台幣20.9億元，較去年同期減少10％，每股稅後純益（EPS）為1.29元，累計1~8月合併稅後純益為新台幣173.8億元，年減8％，累計每股稅後純益（EPS）為10.41元。

中租控股表示，若以各營運地區別來看，台灣地區、大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長-7％，-1％及-9％。今年公司受持續升息及大陸經濟趨緩影響，累計獲利較去年同期減少，惟截至前八月累計合併營收仍成長15％，且已賺逾一個股本，業務動能及獲利能力維持穩健。