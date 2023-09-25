四葉北海道十勝奶霜入餡 85度C雪藏檸檬蛋糕開賣

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搶攻「哈日美食」商機，85度C推出新品「雪藏檸檬蛋糕」，標榜採用100％北海道牧場乳源製成的四葉北海道十勝乳霜製作，奶香濃郁、口感清爽，9／27日起至10／10日和另一款「松露生巧克力蛋糕」任選第二件半價。

日本北海道素有「酪農王國」之稱，生乳產量占了全日本的55％，其中北海道十勝更被喻為全日本最適合乳牛成長的地方，擁有純淨空氣、水，和廣大肥沃的土地，以及涼爽舒適的氣候，所生產的乳品濃、醇、香。85度C新推出的「雪藏檸檬蛋糕」，奶油餡嚴選使用四葉北海道十勝奶霜與進口動物性鮮奶油調配，奶香更濃郁，豐盈奶香入口即化，檸檬甘納許添加法國黃萊姆果泥與現刨綠檸檬皮，與蓬鬆綿密的超海綿蛋糕一口咬下，滋味清爽。

四葉北海道十勝奶霜產地來自日本北海道十勝產區，100％使用北海道乳源，因北海道氣候涼爽溫度低，加上地廣豐沛的關係牧草豐富，乳牛吃得是新鮮營養的牧草，所生產的牛乳品質，不僅脂肪含量高，更香氣濃郁，四葉乳業公司和德麥合作，將北海道十勝地區生產的純濃動物性鮮奶油與植物油脂製成四葉北海道十勝奶霜，具有清爽細緻的口感、濃郁的生乳風味，用在雪藏檸檬蛋糕的奶油餡中，入口滑順，還能感受到北海道乳品的濃與香。

85度C「松露生巧克力蛋糕」，軟綿的巧克力海綿蛋糕夾心巧克力甘納許，嚴選使用頂級比利時70％巧克力、進口動物性鮮奶油，巧克力香緹帶出濃郁的香甜風味，從9／27到10／10，松露生巧克力蛋糕、售價260元，和雪藏檸檬蛋糕、售價270元，任選第二條半價，價低者折、限門市現場購買。