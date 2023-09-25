陳冲：從萬隆會議看金磚 兩岸何去何從

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，金磚會議在各方矚目下，熱鬧落幕，提出宣言94條，不論由形式，或是由實質看，都好像有點面熟，轉念細思，腦中就浮現Bandung conference 1955，一個對兩岸態勢有重大影響的事件。其實從某種意義看，2023金磚會無非就是1955萬隆會議的21世紀翻版，不，應該是升級版。對兩者，中華民國都有難忘的經驗，而七十年了，亞非國家還在力搏上游中。

約莫十年前（2014），我應印尼國民福利基金會邀請，至雅加達演講，事後曾專訪萬隆，為的只是憑弔萬隆會議舊址。萬隆會議也稱第一次亞非會議，是二戰後首次沒有殖民國家參與的會議，用時髦的說法，就是一個Global south的聚會。1955「第一次沒有白人國家」的國際會議，是台北過去避談的話題，一方面因為那是外交挫敗的開始，當時北京僅有七邦交國，會後不結盟國家成形，種下中華民國退出聯合國的遠因；另一方面，中共總理周恩來預訂搭乘出席的克什米爾公主號專機，飛行途中爆炸失事，而周恩來又自緬甸轉機前來，戲劇性出現會場，自然博得版面，蹭得熱度，又藉此場合對美發出示好言語，減輕韓戰後雙方的敵對氣氛，可謂兩岸局勢重要轉捩點。

金磚原只是2003年高盛公司首席經濟學家，在Dreaming with BRICs的報告中，將四個有潛力國家的國名，玩弄排列組合，連成BRIC，引發四國靈感，後加南非，2010成立Club性質的BRICS，適逢川普言行引發疑美風潮，愈來愈多國家參與會議，甚至加入成為會員，乃有今年擴充為十一國的結果。

萬隆會議，既稱第一次亞非會議，自然對擺脫殖民主義、譴責資本主義，具有象徵意義，但因欠缺主導力量，事後許多亞非國家雖倡導不結盟主義，其中不少又陷入專制貪腐的泥沼，蹉跎至今。時移境遷，2023金磚會後，對兩岸而言，主客早已易位，當年北京僅有7友邦變成今日中華民國僅剩13邦交國，非洲唯一友邦史瓦帝尼，也是非洲唯一未獲邀參與金磚會的國家，兩岸外交休戰竟成割喉戰。不結盟國家原本鬆散，徒具形式，尤其1989後全球化，西方受益較多，但隨近十餘年美國總統孤立主義的言行，疑美論漸興，加上揚棄自由貿易，全球化已死之聲高漲，自然塑造出全球南方的態勢。

陳冲指出，1955年萬隆會議，周恩來曾發表演講，兩度強調是「來求同不是來立異」，彼此「應該求同而存異」，簡言之，就是主張求同存異。一晃七十年，當習近平在金磚閉幕式上，說出「人類社會走到關鍵當口，是堅持合作與融合，還是走向分裂與對抗？是攜手維護和平穩定，還是滑向新冷戰的深淵？」，不但呼應周恩來當年言論，相信與會國家也心有所感。金磚會十天後，在台北有不少國際學者雲集於民間論壇，對兩岸形勢提出不少建言，有人甚至倡議中華邦聯，說實話，諸多建議國內早已多次提過，其實不勞遠來和尚，可惜沒人提1955周恩來及2023習近平，求同存異、和平融合的言論。同一時間，有人重提兩岸對話，但對話需要氣氛，回想2009我任金管會主委，主動一通電話致北京銀監會主席，再經努力，促成兩岸金融三項對等、無白手套、準官方的MOU，如今看到兩岸關係退步，能不悵然。

陳冲指出，對話、交流不能保證解決僵局，但挑釁、拒談一定解決不了問題。