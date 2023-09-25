裕隆城誠品書店30日不打烊 變身深夜療癒所

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誠品生活新店28日開幕倒數計時，剛好趕上中秋節檔期，將推出一系列活動衝人氣與買氣，29日由澳洲ENESS科技藝術團隊帶來亞洲首次藝術特展《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》，30日書店24小時不打烊，規畫「播客直擊」Live Podcast、「夜遊導覽」、「迷走書店」夜間DJ表演，將書店打造成深夜療癒所。

10月起將推出「大師開講」講座，包括知名製作人李烈＆王師、知名導演吳念真＆出版人陳逸華、建築師蕭博文＆龔書章、景觀設計師吳書原＆建築學者李清志等人聯手開講，大師開講系列講座憑「誠品點10點」即可兌換報名。

誠品第二波週年慶同慶，9月27日至10月31日由南西、西門店、武昌店、板橋店、新板店、R79、捷運敦化店接棒，精選品牌5折起，再享滿千送百優惠。跨店踩點玩賓果，10月11日至31日凡於誠品生活新店及其他指定店點，單筆消費滿300元即可集章，成功集滿1條線即有機會獲得誠品點10萬點。

30米天井書店是「誠品生活新店」必訪首站，30日24小時不打烊，自晚間19：00起「播客直擊」Live Podcast系列節目，邀請心理學作家海苔熊，帶領讀者從繪本《失落的一角》探討何謂「圓滿」；Podcast《只能喝酒的圖書館》帶上一瓶酒與一本打開心靈覺知的書，漫談幸福哲學；人氣週花工作室「一隅有花」主理人，暢談從書與花草中領悟的生命哲學；22：30誠品生活新店全店導覽看設計；深夜12：00至凌晨2：00，DJ Flapper帶您回到70-80年代的霓虹城市音樂幻想，隨著音樂「迷走書店」。

指定活動期間單筆消費滿888元還能獲得澳洲ENESS國際級《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》特展門票乙張。