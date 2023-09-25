泰豐中壢舊廠工商綜合區土地將自行或合作開發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

泰豐（2102）中壢舊廠工商綜合區土地二年無法完成處分，泰豐董事會25日決議，此工商綜合區土地將由待出售非流動資產轉列投資性不動產。泰豐將重新規劃持有目的，朝獲取長期資本增值，以自主開發或合作開發後作為自用、出租或出售等方向處理。

泰豐中壢舊廠開發案分成兩塊土地，包括由子公司榮誠、福誠持有的住宅地約2.69萬坪，及另一家子公司泰鑫擁有的工商綜合區土地約1.72萬坪。

其中，對泰鑫持有的工商綜合區土地，泰豐在110年10月15日的股東臨時會決議通過，以公開招標方式處分，並於110年第三季轉列待出售非流動資產。

泰豐又在111年6月15日的股東常會決議通過，增加以公開招標方式處分泰鑫土地或股權，或自主開發方式，處理這塊工商綜合區土地。

不過，泰豐表示，該出售案已屆兩年，但仍無法順利完成處分，因此董事會通過擬將子泰鑫名下的工商綜合區土地，重新規劃持有目的，朝獲取長期資本增值，以自主開發或合作開發後作為自用、出租或出售等方向處理。據市場透露，泰豐計畫未來將建設大型購物商場。

依規定，泰豐指出，將把該筆不動產轉列至「投資性不動產」科目項下，並依證券發行人財務報告編製準則規定，投資性不動產後續衡量採公允價值模式。

泰豐指出，資產依公允價值模式重新評估後將提升泰豐的權益價值。

至於泰豐另一家子公司所持有2.69萬坪的住宅土地，已向桃園市府提出自辦市地重劃作業並獲核准。

不過，泰豐輪胎在今年的4月24日公告，把自辦重劃區重劃後4,273坪土地，透過公開標售，以約每坪50.08萬元、總金額21.4億元出售給百峰建設。

根據相關人士指出，泰豐自辦重劃區已在9月19日開始拆除既有建築動工，預計2025年底至2026年間完工。