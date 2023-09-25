止跌訊號浮現 這類股可逢低布局

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投組表現：

營邦（3693）表現最佳，大單出貨8月營收刷新紀錄，股價站上所有均線。

創威（6530）表現最差，股價多頭排列站穩短均之上，創波段高後拉回震盪。

盤勢預測：

隨著上周iPhone 15 系列正式開賣，激勵蘋果股價上漲，科技股表現佳，不過美債殖利率維持高水位，帶動金融與消費類股下跌，波士頓聯準銀行總裁柯林斯也表示，不排除再次升息的可能，加上美國政府關門風險升溫，美股三大指數上周五收黑。

上周外資大賣台股，指數跌破季線與半年線的整理區間，挑戰8月17日波段低點後收腳，在權值股反彈下，有望帶動大盤止跌回穩，震盪期間族群個股漲跌分岐，短線留意上周技術型態相對大盤強勢個股，優先整理上攻機會較大。

投組表現：

上詮（3363）表現最佳，25日股價上漲1.63％，盤中再創波段新高，加上成交量放大，後續仍有上漲空間。

華經（2468）表現最差，25日收盤價跌破半年線，建議投資人停損賣出。

盤勢預測：

加權指數25日開高走高，最高來到16,498.38點，終場上漲107.75點，漲幅0.66％，收在16,452.23點，成交量約2,140億元。

類股方面，數位雲端類表現最佳，漲幅近4％；水泥及家居生活表現最差，跌幅均超過0.6％。權值股台積電上漲3元，漲幅0.57％，收在525元；聯發科上漲9元，漲幅1.21％，收在755元。

展望後市，大盤連續兩天成交量萎縮收紅K棒，止跌訊號浮現，中秋節前後有機會迎來變盤向上的轉機。

選股方面，跌深反彈、外資反買的人工智慧（AI）類股，包括：華星光、緯創及創意，將帶領整體AI類股集體反攻，建議投資人可提前逢低布局。

投組表現：

上詮（3363）表現最佳，和台積電合作搶攻輝達產品先進封裝訂單，後勢可期。

榮群（8034）表現最差，來到前波套牢區震盪整理，營收獲利雙成長下，後續有望補量創高。

盤勢預測：

台股上周大跌576點或3.41％，本周第一個交易日在費半止穩反彈下立即展開反擊，終場上漲107點或0.66％，剛好收在5日線附近，唯5日線尚未翻揚前，都還不能確認為短底成型，加上今天的成交量進一步縮至2,000億元左右，顯見多方追價意願不高，因此操作上仍須小心謹慎，若費半再次走弱，不排除台股會再探波段新低。

現階段操作宜短打為宜，因盤勢不穩下主力作手抱波段機會不大，手上持股若盤中衝高可先分批停利，高出低進賺價差或將資金轉往布局其他個股，投資人切莫看到大漲甚至漲停板就衝進去亂搶。

目前盤面焦點依舊是光通訊和網通族群，另外步入產業旺季的汽車零組件，以及受年底歐美消費旺季到來的消費性電子或相關零組件族群，是投資人可以鎖定的選股方向。而在這些產業當中，又以本波股價能守穩月線之型態強勢個股為首選，因為抗跌之個股代表低檔有人在撐，所以往往在大盤止穩後就能率先轉強向上。

投組表現：

上詮（3363）表現最佳，爭取到輝達（NVIDIA）矽光子及共同封裝光學元件（CPO）訂單，有利股價攻高。

中砂（1560）表現最差，25日股價下跌1.74％，惟受到晶圓測試比例增加，加上大客戶先進製程產能提升助陣，後市看俏。

盤勢預測：

加權指數上周呈現連續收黑格局，而近日受到蘋概股領軍下，成功拉出紅K棒，本周是否出現跌深反彈表現，要觀察台積電（2330）22日的低點是否有守穩，才有機會迎來連續性的反彈。

台股目前受到美元升值、外資持續賣超影響，雖然都有投信護盤的影子，但主要還是要看外資何時由賣轉買，整體盤面才有機會回穩，進而提供中秋節往上變盤的空間。