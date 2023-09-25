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不只是圖書館 到表圖聽音樂、找心情

  • 中時即時 李欣恬
香港鋼琴家黃家正特別來台，以講座音樂會形式和觀眾分享音樂。（李欣恬攝）
香港鋼琴家黃家正特別來台，以講座音樂會形式和觀眾分享音樂。（李欣恬攝）

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位於國家兩廳院戲劇院的表演藝術圖書館，現正有兩檔展覽，帶讀者在閱讀之外，聽爵士樂和古典樂，尋找不一樣的啟發和感受不一樣的心情狀態。 　 展覽包括結合爵士樂與香氛的「爵士療心室－從地底下開窗」特展，策展概念以「讓每個人都能找到適合自己的爵士音樂」出發，透過展覽裡的互動測驗，觀眾將自我探詢，找到一系列指涉內心現狀的答案，得到屬於當下的爵士心情，包括「愉悅」、「浪漫」、「獨處」、「啟靈」與「反叛」五大類。展場中針對五種不同的氛圍，搭配介紹20位爵士大師的經典館藏，以及與綠藤生機合作的五種香氛對應，帶給人們爵士與五感融合的獨特體驗。

另一個展覽為「古典樂3B系列館藏展」，「3B」最早是由19世紀的鋼琴家與指揮家漢斯．馮．畢羅所提及，指的是巴哈（Bach）、貝多芬（Beethoven）及布拉姆斯（Brahms），這三位大師傳承了德奧音樂自巴洛克、古典至浪漫時期將近兩百年的道統，不僅主宰了古典音樂的發展，其音樂風格更是對後輩音樂家影響深遠。

「古典樂3B」依序介紹三位音樂大師及重要的經典樂曲，同時精選相關館藏提供讀者借閱，展期間也將邀請音樂專家呂岱衛舉辦三場音樂講座，帶領讀者走進三位音樂家的音樂世界。除此之外，也特別邀請鋼琴家黃家正，以音樂家的演奏風格詮釋與樂曲解說，加上現場彈奏示範，期望以表演者不同的視野角度，帶讀者深度認識巴哈。

值得一提的是，黃家正同時也是香港非營利藝術團體「Music Lab」的藝術總監，該團體以推廣古典音樂為目標，因而此次特別來台分享音樂。

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