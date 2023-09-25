和士林老屋同價格 他猶豫該不該買「這」網揭自住投資兩樣情

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台北市房價昂貴，同樣的在價格，在台北市只能買到老房子，但在新北市卻能買到新穎的預售屋，不論是交通或是機能也不遜於台北市，這時想要買房到底該怎麼取捨呢？

有人在PTT上發文，表示自己目前正在挑選總價2500萬到3000萬的房子，看了三重區的預售建案，每坪約在60萬到65萬，不過台北市石牌和士林屋齡20年到30年之間的老屋，價格同樣落在55萬到65萬的區間，讓他有點猶豫。

原PO自己分析，三重這幾年發展得越來越好，以交通來說，到台北市中心也相當方便，並不輸給士林北投，但是自己也有點北市的門牌迷思，讓他不知道該如何選擇。

網友們就直言兩邊地理位置、生活環境、交通不相上下，但是醫療跟人文有差，所以一面倒的都建議如果是要自住，就該選士林北投，表示「沒小孩生活很草根的非常適合三蘆，有小孩的話請三思」、「有小孩建議不要三蘆」、「當然士林石牌呀，紅線很方便的，又北市門牌，機能也好，滿宜居的地方，學區也不錯，有小孩的話差別很大」。

不過也有人從置產的角度出發，看好三重將來的發展，分析「如果首重交通+質感為士林，首重醫療的話是石牌，首重投資漲幅可能是三重」、「素質選士林，新房選三重，我從北投老公寓到三重新房，差不多的預算，素質跟屋齡只能擇一」、「自住士林北投，投資三重，差一條河平均人文素質差很多」。

三重區近來的發展確實相當迅速，全球居不動產情報室總監陳炳辰就曾點出，三重傳統城區包括台北橋、菜寮、三和國中，乃至三蘆交界的徐匯中學等捷運站點，屬於住宅與商用兩類不動產的搶手地帶，隨著重劃區概念房市興起，包括三重站、先嗇宮站周邊的二重重劃區，近年房市出現熱度，一改過去偏向外圍或工業區域的型態，逐漸發展成為購屋熱區。

在2022年30～50歲六都購屋熱區中，三重也擠進了第十名，永慶不動產三重集賢重劃加盟店副店長陳宛君分析，重陽重劃區是這幾年三重的買房熱區之一，交易情形熱絡，主力產品以3房與4房規劃最多，仁義重劃區則多以小坪數產品為主、約占區域推案的7成。

不過士林北投近來同樣有建設利多，因為北士科重劃區是繼內科、南軟之後台北市第3個科技園區，預計可創造3.5萬個就業機會，永慶房屋士林一部士林承德店店長陳弘翔表示，循過往內科、竹科發展模式，就業機會帶動住宅剛需，加上外國觀光客回籠，帶動商圈重新復甦，今年可明顯感受屋主惜售心態濃，整體市場呈量縮價揚格局。