收益型不動產回溫 一中商圈整棟商場2.8億元交易

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疫後內需消費動能增強，收益型不動產重回置產型買方視線。台中店面市場開紅盤，「一中紅樓商場」2.81億元出售，為今年台中店面市最高總價的店面交易案’買家為置產型法人買方富家邦有限公司。

居間協助該案成交的信義全球資產表示，置產需求的投資人對店面產品已重拾信心，鎖定熱門商圈，布局保值、穩健收租的店面產品。

該案位於台中一中商圈，是一中商圈內具指標性的整棟商場建築，據了解，買方看好熱門商圈客源穩定，燙金地段商家進駐率高，整棟商場入手後重新分層規劃，還可再提高店面坪效，以入手價推估，年租金收益率約在3.5％左右。

信義全球資產中區商仲部協理陳光裕表示，疫後商圈復甦內需消費成經濟成長支撐主力，因此店面、商場等收益型不動產，重新回到置產型買方的視線。即使央行連續升息，拉高買方對投資報酬率的要求，但相較其他金融產品來說，店面可創造穩定租金收益，長期持有具增值空間，市場上更有「好店面吃三代」的說法，足見其資產價值。

信義全球資產總經理林三智表示，店面營運重點在人流，買方評估購置店面時，會選在指標商圈、人潮熱鬧的區位；為追求更高的投資報酬率，買方在買進店面後會重新規劃、招商，引進付租能力強的品牌進駐，如此有助於提升租金水準，此類租客通常承租較穩定，可減少店面空置產生的損失。

疫後店面市場回溫，陸續有買方、承租方進場評估物件，但由於整體交易量尚未回到疫情前水準，市場仍存在觀望氣氛，買賣雙方價格溝通評估時間較長，影響成交效率。