《傳產》卡位台北門牌！這3區公寓僅4字頭

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣房屋集團統計，台北市各行政區今年公寓和住宅大樓交易均價，兩產品均價最高的都是大安區，尤其是大安區的大樓均價每坪106.9萬元，是各區唯一站上百萬元的區域，同樣是住宅大樓，但北投區均價僅58.7萬元，幾乎是大安區的半價；而就算是公寓型產品，在大安區均價也要84萬元，反觀萬華區、文山和北投三區的公寓都還有四字頭行情，成為進入台北門牌，最親民的選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，文山區因地理位置算是台北市蛋白區，離市區較遠，部分區域為山坡地，均價在台北市來說較親民，而萬華區則因發展較早，腹地有限，區域規劃較為陳舊，因此房價較難有明顯漲幅，不過這些蛋白區公寓的投資價值仍高，未來還有都更、危老改建機會，再加上低總價就能入住台北市門牌，因此吸引預算有限的自用族群，或是想當包租公的客層買進。

進一步統計各行政區公寓和住宅大樓價差最大的區域，以士林區價差最懸殊，住宅大樓均價79.6萬元，比起公寓的53.9萬元高出25.7萬元，價差達47.7%，顯示要在士林買房的民眾，選擇公寓型產品，CP值較高。

而中山區公寓均價67.9萬元，大樓均價為77.2萬元，兩者價差僅9.3萬，差幅13.7%。張旭嵐指出，中山區的區域特性，較多單身上班族的租賃需求，因此區內不乏大樓型中古小宅或套房的選擇，雖然屋齡高，但總價低，又有電梯管理，因此市場性頗高。