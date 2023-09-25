第十屆勤業眾信稅務達人挑戰賽 政治大學會計系奪冠

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邁入第十屆、由勤業眾信教育基金會舉辦的「2023勤業眾信稅務達人挑戰賽」23日落幕，今年參賽隊伍數再創新高，共有29支來自各大專院校、逾百位學子角逐稅務達人寶座。政治大學會計系以流暢的思辨及分析能力脫穎而出，獲得財政部專家和勤業眾信會計師評審團的一致認可，勇奪冠軍。

亞軍與季軍分別獎落政治大學財政系、台北商業大學會計資訊系，達人獎則是由中原大學會計學系、台灣大學會計學系，和輔仁大學會計學系獲得。

「勤業眾信稅務達人挑戰賽」旨在增加學生研習稅務的興趣，藉由參賽了解實際的稅務案例與稅務策略，提高解決問題、溝通表達以及分工合作的能力，培育新世代稅務專業人才。

財政部賦稅署署長宋秀玲致詞時指出，稅務達人挑戰賽是一個很成功的比賽，促進產官學間的交流，決賽的案例情境設計豐富有趣，一次探討多層次的稅務議題，除了CFC、最低稅負制、企業併購重組等新議題，還有業界重視的企業永續及家族傳承等。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，企業永續和稅務科技是近日熱門話題，勤業眾信2023年稅務轉型趨勢調查提到，超過4成企業將「稅務合規」視為最大的挑戰，運用科技解決稅務合規的問題已成為趨勢。稅務專業人員需與IT人員合作，將稅務資訊整合至企業ERP系統，透過資訊系統化以達精準的資料判讀與合規。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長張宗銘說明，「勤業眾信稅務達人挑戰賽」十年有成，今年在賽制上進行變革，初賽以書面及線上報告方式進行、最終實體決賽。

今年首創「金曜D.一日會計師體驗」，安排晉級決賽的學生到事務所進行一日工作體驗，親身參與會計師的日常大小事、出席擬真客戶會議，並由職場導師陪同指導面對客戶所提出的企業轉型稅務挑戰，了解會計師團隊評估案件的邏輯及案件承接流程。同時，也安排職場導師分享工作經驗，讓學生對會計師的職涯生態有更完整的了解。