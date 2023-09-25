第24屆台灣電路板產業國際展覽會 10月25日至27日登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「第24屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2023）與「第18屆國際構裝暨電路板研討會」（IMPACT 2023）將於10月25日至27日在台北南港展覽館一館盛大展開。今年持續推動四展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

TPCA Show 2023協同攜手與「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」、「台北光電展」，全方位提供完整的電子產業及電路板製程製造解決方案，為台灣電子產業提供一個「全球電子產業高階製造核心基地」 而努力。

今年TPCA Show匯聚了來自歐、美、日、韓、泰等超過450家全球電路板品牌及1,376個展位外，各式主題環繞聚焦「載板與高階電路板製造本業區」、「智動化解決方案」、「SMT／電子組裝之智慧生產系統設備與材料」、「永續淨零／綠色科技專區」、「高質新材料、耗材與化學品」、「檢測設備與軟體」、「乾、溼製程設備」等面向，結合展會期間IMPACT、永續低碳、智慧製造等多場論壇，為開放國境後，來自各國的參觀者提供全方位且安全的電路板產業專業展覽會。10月25日（三）上午將於南港展覽一館四樓M區廣場舉辦開幕式，迎接疫後展會盛大榮景。